Troppi ritardi su Torino-Ceres e Canavesana. Sconti per gli abbonamenti dei pendolari

Sconti in arrivo per gli abbonati delle linee ferroviare SfmA e Sfm1, ovvero la Torino-Ceres e la Pont-Rivarolo-Settimo. Tra novembre del 2017 e questo febbraio, infatti, non sono stati rispettati gli standard di puntualità e affidabilità previsti dal contratto di servizio tra l’Agenzia mobilità piemontese e la Gtt.

Molti i disservizi, i ritardi, i problemi per i pendolari – in particolar modo studenti e lavoratori – che quotidianamente fruiscono di queste linee. Per questo motivo, la stessa azienda che gestisce il trasporto pubblico metropolitano ha deciso di venire incontro ai propri utenti, dando l’opportunità di uno sconto per l’acquisto degli abbonamenti mensili e annuali.

Come precisato dalla stessa Gtt, il bonus verrà riconosciuto per l’acquisto degli abbonamenti mensili per il mese di ottobre e per i rinnovi degli abbonamenti annuali e plurimensili con validità fino al 31 ottobre 2019. Per gli abbonamenti mensili, il bonus ricomprenderà anche quanto non riconosciuto nel mese di settembre a causa di un disguido tecnico.

Sconti, di differenti percentuali, anche per i viaggiatori che acquistano un abbonamento Formula valido almeno in una delle zone “R”, “S” e “T” con o senza espansioni. Ma anche per chi acquista un abbonamento Gtt valido tra due stazioni delle tratte SfmA Ceres-Balangero e Sfm1 Pont-Feletto, che sono al di fuori dell’area Formula. L’acquisto degli abbonamenti scontati potrà avvenire dal 28 settembre presso le biglietterie delle stazioni Dora, Ciriè, Rivarolo, Volpiano. Nei prossimi mesi si scoprirà se Gtt disporrà ulteriori sconti per i disservizi avvenuti da febbraio in avanti. Come ad esempio quelli della giornata di martedì, dove proprio sulla SfmA, Torino-Ceres, i treni non hanno circolato dalle 7.50 alle 8.30 a causa di un inconveniente ai sistemi di controllo della linea, mettendo in difficoltà in particolar modo gli studenti, che sono arrivati in ritardo a scuola.