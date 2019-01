Trova un auto nel campo dove si allena, non si scompone e fa canestro

Brutta sorpresa per questo appassionato di basket: qualcuno, evidentemente ignaro del divieto oppure deliberatamente strafottente, ha parcheggiato la sua autovettura proprio nel campetto all’aperto dove è solito fare qualche tiro a canestro.

Il personaggio in questione non si scompone. Prende il suo bel pallone da basket, aggiusta la mira e gioca lo stesso, incurante dei rimbalzi sulla carrozzeria nuova di zecca dell’autovettura. E pazienza se dovrà allenarsi col rumore dell’allarme: è un po’ come quando al palazzetto ti fischiano contro se giochi in trasferta.