Trovata la carcassa di un lupo sulla Tangenziale nord: forse investito da un’auto

La carcassa di un lupo è stata ritrovata, questa mattina, sulla Tangenziale nord di Torino, dai tecnici dell’Ativa. Grazie all’azione di coordinamento svolta dalla funzione specializzata tutela fauna e flora della Città Metropolitana di Torino, la carcassa è stata recuperata dai veterinari dell’Asl e trasportata al dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Torino, a Grugliasco, dove, nei prossimi giorni, sarà effettuata l’autopsia per stabilire se il decesso dell’animale sia stato causato dalla collisione con un’auto o da un altro evento.

Si ipotizza che l’esemplare, un maschio probabilmente in dispersione, provenisse dalla zona a nord della tangenziale, in particolare dalla zona delle Vaude, dove hanno sede un poligono militare e l’omonimo parco, un habitat idoneo per la specie.