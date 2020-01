Trovata morta nella sua casa di Udine l’ex moglie di Umberto Tozzi

Serafina Scialò, 63 era stata sposata con il cantante torinese. I due si erano separati nel 1984. Il decesso sembra dovuto a cause naturali

Trovata morta l’ex moglie del cantante torinese Umberto Tozzi. Serafina Scialò, 63 anni, collaboratrice scolastica all’istituto “Uccellis” di Udine, è stato ritrovata priva di vita nel suo appartamento dai carabinieri.

NON SI PRESENTAVA AL LAVORO DA GIORNI

La donna, da giorni, non si presentava a lavoro. Scattato l’allarme, i militari dell’Arma sono entrati nella sua casa, grazie ai vigili del fuoco e qui hanno scoperto il cadavere. A raccontare la dinamica del macabro ritrovamento è stato “Il Messaggero Veneto“.

DECESSO PER CAUSE NATURALI

La Scialò era stata sposata con Umberto Tozzi dal 1979 al 1984, quando si erano separati. Insieme avevano avuto un figlio. Al momento, l’ipotesi più accreditata sul decesso sembra essere quella delle cause naturali.