Giallo nelle campagne di Chivasso: trovato cadavere lungo il fiume Po

Macabro ritrovamento, questo pomeriggio, alle porte di Chivasso dove, lungo il fiume Po, in una zona di campagna, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. A dare l’allarme è stato un agricoltore che ha notato il cadavere.

UOMO FRA I 30 E I 40 ANNI DI ETA’

Secondo i primi rilievi dei carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Torino, giunti sul posto, si tratterebbe di un uomo di carnagione chiara, di età apparente compresa fra i 30 e i 40 anni.

NASCOSTO DIETRO UN ARBUSTO

Non aveva con sé i documenti e dunque, al momento, non è stata ancora possibile l’identificazione. Lo sconosciuto giaceva dietro un arbusto con addosso una felpa, un paio di jeans, un giaccone e scarpe sneakers ai piedi

NON NOTATI SEGNI DI VIOLENZA

Il corpo è stato trovato in posizione supina: al momento non sembra vi siano stati notati segni di violenza. Sarà ora esaminato dal medico legale chiamato a chiarire le cause del decesso, che tuttora rimane avvolto nel giallo.

