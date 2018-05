Trovato il corpo di un uomo nella Dora: è giallo

I carabinieri di Chivasso sono al lavoro per identificare il corpo e chiarire le cause dell'accaduto

E’ giallo sul corpo senza vita di un uomo recuperato intorno alle 19 nella Dora, in località Cascina Viscano inferiore a Vische.

Per cause ancora da verificare sarebbe caduto nelle acque del torrente per poi annegare. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il cadavere a pochi passi dalla riva.

Sul posto sono così giunti i sanitari del 118, che hanno recuperato il corpo. Ora i carabinieri di Chivasso sono al lavoro per fare luce sull’accaduto e dare un nome al cadavere, che potrebbe essere di un canoista.