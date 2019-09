Trovato il sostituto di Montanari: è Iaria il nuovo assessore all’Urbanistica

Trovato il sostituto di Guido Montanari, “dimesso”in seguito alla polemica sul Salone dell’auto. E’ Antonino Iaria, architetto, consigliere comunale del M5S e presidente della IV commissione Sanità e Servizi sociali: l’esponente pentastellato è stato designato nuovo assessore all’Urbanistica ed al Patrimonio della giunta presieduta della sindaca Chiara Appendino la quale ha temuto per sé il nuovo progetto che riguarda il piano Regolatore.

CARLEVARIS ENTRA IN SALA ROSSA

A Iaria subentrerà, come consigliera, tra i banchi della Sala Rossa, Cinzia Carlevaris, seconda non eletta del movimento grillino alle comunali del 2016.

LUNEDI’ L’UFFICIALIZZAZIONE DELLA NOMINA

La nomina di Iaria è stata presa dalla stessa prima cittadina di Palazzo Civico, dopo una riunione di maggioranza e verrà ufficializzata lunedì prossimo, durante la seduta del primo Consiglio comunale convocato dopo la pausa estiva.

SGANGA: “RICONOSCIUTO VALORE GRUPPO M5S”

“E’ per me un vanto che il nuovo assessore sia stato scelto tra i consiglieri di maggioranza. Non posso che dirmi orgogliosa che la sindaca Appendino abbia, con questa scelta, riconosciuto il valore interno presente nel gruppo” ha commentato Valentina Sganga, capogruppo del M5S.

TROVARE UNITA’ E COMUNIONE DI VEDUTE

“Sono giorni complessi ma secondo me anche entusiasmanti perché si aprono scenari impensabili fino a pochi giorni fa. Credo che questo sia un momento dove trovare unità e comunione di vedute per cercare di sfruttare le opportunità che questo ultimo anno pieno di consiliatura ci offre. Ad Antonino Iaria vanno i miei auguri di buon lavoro, certa che lo fara’ al meglio” ha concluso la consigliera pentastellata.

MALUMORE FERRERO: “NON FARO’ SCONTI A NESSUNO”

Critica, invece, per la scelta, la vicepresidente del Consiglio comunale Viviana Ferrero (M5S) ) che ha affidato ad un post pubblicato su Facebook il proprio malumore per il rimpasto di giunta. “La rimanente parte del mandato – scrive l’esponente pentastellata – la passerò a scrivere mozioni ed ordini del giorno. Non farò sconti a nessuno. Né ai vecchi né ai nuovi assessori”.

MI ATTERRO’ AL PROGRAMMA

“Visto che siamo stati votati su un programma mi atterrò a quello” prosegue la Ferrero. “Me lo sono stampato e ristudiato questa estate”.

ASSESSORI? ANDAVANO SCELTI SU BASE COMPETENZE

Il riassetto, insomma, non è piaciuto alla vicepresidente dell Sala Rossa, che ha proposto di scegliere gli assessori “sulla base delle competenze”, attraverso una chiamata pubblica. “Auguro all’assessore Iaria buon lavoro – si legge ancora nel suo post -, ma soprattutto a Cinzia Carlevaris (che entra in Sala Rossa al posto di Iaria, ndr) che vivrà solo la parte finale di questa esperienza politica, di poter mettere a frutto le sue competenze e la sua esperienza. E poi in fondo – conclude – il tuo piccolo mondo lo cambi tutti i giorni con le tue scelte non solo amministrando un Comune”.