Trovato morto l’escursionista di Baldissero disperso nella Valle di Viù

Il cadavere del 33enne rinvenuto in un canalone a Usseglio. Salvo il cane San Bernardo che lo stava accompagnando

Soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri al lavoro per ricostruire le cause del decesso

Le speranze di ritrovare vivo l’escursionista di 33 anni di Baldissero disperso da ieri nella Valle di Viù, purtroppo, si sono spente nel primo pomeriggio. Il corpo senza vita dell’uomo è stato infatti ritrovato in un canalone a Usseglio, nei pressi del lago di Malciaussia, da dove era partito per un’escursione insieme al suo cane San Bernardo, che invece è stato ritrovato vivo e che ha indirizzato le ricerche attirando le attenzioni dei soccorritori.

Da chiarire le cause del decesso, che vigili del fuoco, personale del soccorso alpino e carabinieri della stazione di Viù stanno cercando di ricostruire. Le ipotesi più accreditate sono quelle di uno scivolamento oppure di un malore e sarà l’autopsia a far luce sull’accaduto. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’uomo sia scivolato lungo i pendii ancora innevati, precipitando verso valle per circa 150 metri.

L’ultima traccia lasciata dall’uomo era stata impressa sul libro degli ospiti del rifugio Tazzetti, ai piedi del Rocciamelone, a 2.600 metri di quota: da lì è poi ripartito. Nella notte sulla zona si è abbattuto un violento temporale.