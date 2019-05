Trovato morto a Roma Paolo Tenna, ad di Piemonte Film Commission

Trovato morto a Roma Paolo Stefano Tenna, manager e imprenditore torinese che ricopriva la carica di amministratore delegato della Film Commission Torino Piemonte, società che gestisce la produzione cinematografica di pellicole ambientate in città e in regione. Il suo corpo senza vita è stato trovato in piazza San Bernardo, proprio sotto l’hotel in cui alloggiava, con ferite causate dalla caduta.

Nato nel 1972, manager creativo e dallo spiccato senso imprenditoriale, Tenna nel 2004 aveva vinto con la sua società il premio di Pubblicità Progresso per il miglior spot nel campo del sociale, col regista Ricky Tognazzi.