Trovato morto il veterinario di Almese: era andato nei boschi a recuperare gli occhiali

Di lui non si avevano notizie da ieri: da valutare se sia spirato a causa di un malore o di un incidente

Di lui si erano perse le tracce dalla giornata di ieri e in mattinata il suo corpo è stato ritrovato senza vita nei boschi di Villarfocchiardo, nella bassa Valle di Susa. È morto Lidio Folco, 65 anni, veterinario di Almese.

L’uomo, intorno alle 15, era andato a cercare gli occhiali che aveva perso giovedì, quando era in giro a cercar funghi. Non è ancora chiaro se abbia accusato un malore o piuttosto sia scivolato. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa in serata e le ricerche, nonostante il maltempo, erano iniziate subito.

Il corpo di Folco è stato ritrovato all’alba da personale del soccorso alpino, impegnato con vigili del fuoco, Croce Rossa, guardia di finanza e carabinieri nelle difficili operazioni di ricerca. È stato il cane da ricerca a scovare il corpo a lato del torrente che costeggia il borgo.