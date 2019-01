Trovato ordigno bellico all’aeroporto di Torino

Gli artificieri dell’Esercito sono intervenuti all’aeroporto di Torino per il ritrovamento di un ordigno bellico nella zona sud, in un campo dove sono in corso alcuni lavori. Si tratta di una bomba senza innesco, e dunque inerte.

E’ stato comunque necessario, per consentire ai militari le dovute attività del caso, chiudere per alcuni minuti la superstrada Torino-Caselle in prossimità dello scalo. L’aeroporto non è mai stato chiuso.