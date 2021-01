Il trucco dei colori, siamo arancioni

I dati su vittime e contagi sono in calo, ma per Roma siamo a rischio

Oltre ad aver creato una enorme confusione nei cittadini e non solo, il cambio delle regole in corsa che ha inasprito le restrizioni con il “trucco” dei colori, alzando l’asticella sui contagi, condanna il Piemonte all’arancione da domani. Nonostante, nel frattempo, le infezioni stiano calando. All’ufficialità mancava solo la firma del ministro Roberto Speranza.

E l’ordinanza è arrivata, solo ieri, rispettando la consuetudine del tardo pomeriggio. Con un indice Rt a 1,14 e una passo dallo scenario peggiore, che tocca con l’1,25 a Lombardia, Sicilia e a Bolzano, ci ritroviamo come mezza Italia a un livello di “rischio alto” per il ministero della Salute, a cui non poco contribuisce il numero di posti occupati in ospedale: se le terapie intensive non sono in sovraccarico, gli altri reparti sono oltre il 40%.

E, non ultimo tra i parametri esaminati nella valutazione, il numero di casi ogni 100mila abitanti: oltre 160 solo nell’ultima settimana rispetto ai 114 di quella precedente.

