Truffa al bancomat, arrestata coppia di francesi: diversi i colpi anche a Torino

Presi a Genova dopo centinaia di raggiri in tutta Italia con una tecnica collaudatissima

La loro tecnica era collaudata e praticamente infallibile: stazionavano presso gli sportelli bancomat, facendo finta di aver appena prelevato o di attendere il proprio turno, annotavano il pin della vittima, solitamente una persona anziana, e poi le sfilavano la carta simulando problemi tecnici o di altra natura.

Una coppia di malfattori di nazionalità francese, 38 anni lei e 39 lui, vestiti in modo elegante e dai modi estremamente garbati, è finita in manette. Secondo gli investigatori del commissariato San Fruttuoso di Genova, sono i responsabili di centinaia di colpi piazzati con le stesse modalità in tutto il nord Italia: diversi quelli effettuati a Torino, ma anche a Genova, Asti, Firenze, Parma, Verona, persino Roma e Sanremo.

Proprio nella “città dei fiori” la coppia aveva la sua base. Nell’abitazione dei due sono stati ritrovati capi d’abbigliamento e oggetti acquistati con alcune delle carte trafugate. I due ladri agivano soprattutto nel weekend, quando le agenzie erano chiuse e le vittime non avevano il tempo di chiedere immediatamente il blocco della carta. Sono stati identificati attraverso l’analisi di centinaia di immagini dei sistemi di sorveglianza.