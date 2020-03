Truffa del “rip deal” ad un inglese in Barriera Milano: denunciati tre stranieri

Fermati un austriaco, un tedesco ed un macedone: fingevano di voler investire il loro patrimonio in operazioni immobiliari per conto di una facoltosa famiglia russa

Tre stranieri sono stati denunciati per una truffa del “rip deal” in Barriera Milano, a Torino, ai danni di un cittadino britannico. Si tratta di un 25enne austriaco, un 24enne tedesco ed un 23enne macedone, il cui piano è stato sventato dalle autorità.

I tre, infatti, sono stati avvistati in una business room di un complesso di via Cuneo, mentre erano impegnati in uno “strano incontro di affari”. I tre sono stati fermati e controllati all’uscita: avevano con loro una macchinetta contasoldi, 100mila euro falsi e 10mila veri, tutti in banconote da 200, 4 cellulari e diverse sim telefoniche.

LA TRUFFA

Rintracciata la vittima dell’imbroglio, un imprenditore inglese nel campo immobiliare, gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti: i tre avevano finto di voler investire il loro patrimonio nelle operazioni immobiliari per conto di una facoltosa famiglia russa, desiderosa di entrare in questo tipo di mercato. Nell’incontro intercettato quella mattina dai poliziotti, si sarebbero presentati il figlio del russo interessato, in compagnia di un sedicente banchiere (impersonato dal soggetto austriaco) e di un altro uomo, che era rimasto fuori evidentemente con funzioni da palo.

L’intervento delle autorità proprio nelle fasi preparatorie del reato, però, ha mandato in fumo tutti i piani: i tre soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.