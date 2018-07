Truffa dello specchietto: due arresti e due denunce a Torino

Pugno duro della polizia contro i truffatori dello specchietto, i malviventi che simulano incidenti d’auto per farsi consegnare dei soldi dai malcapitati automobilisti. Nel giro di poche ore gli agenti hanno intercettato quattro malviventi a Torino.

L’ARRESTO DELLA COPPIA DI GIOVANI

Una coppia di 29enni, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata per aver raggirato due anziani di 77 e 66 anni. Prima hanno chiesto 260euro per la riparazione dello specchietto, poi, per impietosire le vittime, hanno raccontato di un presunto fratello ricoverato in ospedale.

DENUNCIATI IN DUE

Un 21enne e una 40enne sono stati invece denunciati per tentata truffa aggravata e ricettazione in concorso a seguito di un episodio analogo: per un presunto incidente d’auto, hanno cercato di estorcere a un ragazzo 700 euro. La macchina della coppia è risultata rubata e l’uomo al volante è stato fermato per ricettazione.