Truffatore torinese beccato e denunciato: era l’uomo dalle numerose identità

“Uno, nessuno, centomila”. Si può sintetizzare così, con un riferimento alla celebre opera pirandelliana, la vicenda di un torinese di 33 anni che, per mettere a segno delle piccole truffe, si presentava con diverse identità.

AVVA FORNITO FALSE GENERALITA’

L’uomo, intercettato a Moncalieri dai carabinieri impegnati in un controllo, è stato denunciato per sostituzione di persona e per aver fornito false generalità alle forze dell’ordine. Per intestarsi sei macchine e alcuni beni immobili, nel luglio 2017 aveva utilizzato nomi falsi.