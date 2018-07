Truffavano anziani fingendosi tecnici del gas: arrestato il terzo componente della banda [VIDEO]

Due di loro erano già stati arrestati a marzo, il terzo è stato assicurato alla giustizia dai carabinieri di Venaria Reale, che hanno scoperto anche il covo della banda e recuperato 25mila euro, tra contanti e gioielli, frutto presumibilmente di colpi piazzati, oltre a parrucche, casacche e finte divise.

Si tratta di tre sinti, che agivano sempre secondo lo stesso copione, odioso e insopportabile: si presentavano a casa di anziani con delle scuse banali, fingendosi tecnici impegnati a controllare i rubinetti da dove sarebbe fuoriuscito del gas, e ne ripulivano le abitazioni sottraendo contanti, gioielli e preziosi.

I tre, sfruttando la buonafede dei malcapitati anziani, li convincevano a riporre i loro beni, compresi i contanti, all’interno del frigorifero per evitare danneggiamenti durante le operazioni di controllo. I tre ladri poi, ovviamente, si davano alla fuga con i preziosi. Tra i beni sequestrati dai militari anche una Fiat 500 e una moto a cui i truffatori avevano applicato dispositivi sonori e luminosi per renderli in tutto e per tutto simili a quelli delle forze dell’ordine.