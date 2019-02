Truffavano banche con documenti falsi. Colpi anche a Torino. Un arresto a Modena

Firenze, Brescia, Modena. E infine anche Torino. Sono solo alcune delle città nelle quali, secondo le indagini dei carabinieri di Modena, due truffatori sono riusciti ad aggirare istituti di credito servendosi di appositi “kit” di documenti fasulli (carta d’identità, patente, tessera sanitaria, contratto di lavoro e buste paga) per farsi aprire conti correnti, con relative carte di credito, e riuscire così ad intascare somme ingenti dopo aver versato assegni scoperti, oppure acceso mutui fittizi.

UN ARRESTO ED UNA DENUNCIA

Un 35enne napoletano è stato arrestato. Denunciato un complice. Determinante è stata la segnalazione di una banca, a Modena, che ha portato i carabinieri sulle tracce dei due. “Non sappiamo ancora quanti istituti di credito siano stati colpiti – spiega il tenente colonnello Stefano Nencioni – ma da quello che risulta i due soggetti erano in grado di ‘colpire’ dalle cinque alle sei banche per ogni città. In ognuna di queste presentavano un kit differente, ovvero generalità differenti ogni volta. Questo dimostra che alle spalle c’era una notevole organizzazione.