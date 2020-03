«Truffe, aggiotaggio e centralismo: ecco i nemici della nostra Sanità»

Non nega che dei problemi di fornitura ci siano stati nella ripartizione tra le diverse Asl, in particolare di mascherine Fp3 e di camici monouso. Ma l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi garantisce che la burocrazia è l’ultimo dei nemici nella lotta del Piemonte contro il coronavirus. L’Anaao Assomed denuncia, con tanto di esposto in Procura, che la nostra sanità e l’Unità di crisi non hanno fatto abbastanza per la protezione dei nostri sanitari, impantanati come sono nei pachidermici iter delle gare d’appalto? «Peccato che da quando è iniziata l’emergenza, di gare non ne abbiamo fatte neanche una – precisa Icardi -, anzi non lo abbiamo neppure ipotizzato. Poi è normale che una Regione non possa comportarsi come un privato e mandare in giro per il mondo qualcuno con un milione, un milione e mezzo di euro a fare incetta di dispositivi. Dobbiamo appoggiarci a dei privati e che siano seri, perché le truffe sono sempre dietro l’angolo. E poi dobbiamo fare i conti con un mercato ormai al limite dell’aggiotaggio e con un centralismo della Protezione Civile nazionale che spesso ci penalizza».

