Truffe agli anziani: sgominata la gang dei “telefonisti”. Avevano colpito anche a Torino

Truffe agli anziani: cinque persone sono state arrestate, questa mattina, nell’ambito di una vasta operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale dell’Arma di Milano, con la collaborazione dei reparti territorialmente competenti. Il blitz è scattato nelle province di Milano, Parma e Salerno: i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica.

CUSTODIA CAUTELARE PER CINQUE

Gli arrestati, tutti italiani, sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa aggravata in danno di persone anziane. Dietro le sbarre sono finite tre persone, di cui due già detenute in carcere a Parma ed Eboli (Sa); nei guai anche un sorvegliato speciale (gravato dall’obbligo di firma) e un uomo affidato in prova ai servizi sociali.

CINQUE COLPI ANCHE A TORINO

Nel corso delle indagini, gli “007” dell’Arma hanno fatto luce su 23 episodi di truffa, di cui 18 consumati oppure tentati a Milano e 5 anche Torino, per un controvalore stimato in circa 260mila euro. In un solo giorno, ossia il 24 novembre 2016, i malviventi hanno colpito due donne ottenendo un bottino totale di quasi 200mila euro.

IL GRUPPO OPERAVA NEL NORD ITALIA

L’attività di indagine, avviata nel maggio 2017, ha consentito alle forze dell’ordine di individuare un gruppo criminale operante nel Nord Italia, con base operativa nella provincia meneghina e strettamente collegato, anche per vincoli parentali, ai vertici della macro associazione malavitosa smantellata, lo scorso 8 novembre, nell’ambito dell’operazione “Condor” che ha portato all’arresto di 51 persone su ordine del gip Francesco De Falco Giannone e su richiesta della Dia di Napoli.

L’INCHIESTA CONDOR

L’inchiesta “Condor”, di cui il blitz scattato questa mattina è il naturale prosieguo, aveva svelato l’esistenza di una vera e propria “banda del business”, specializzata nel raggirare gli anziani. L’organizzazione, secondo quanto scoperto dai carabinieri, aveva messo a segno colpi un po’ in tutta Italia attraverso un collaudato sistema fatto di “telefonisti” e “operativi“.

TELEFONISTI E OPERATIVI

I primi erano quelli che contattavano le vittime al telefono, facendosi passare per un avvocato o un appartenente alle forze dell’ordine, ingannandole con il racconto di un incidente capitato a un familiare e spiegando loro che era necessario il pagamento di una somma di denaro in contanti o la consegna di gioielli per la liberazione del congiunto. I secondi, gli “operativi”, si presentavano materialmente dai soggetti “imbrogliati”, fingendosi inviati dal legale o dal maresciallo, per ritirare i soldi e l’oro che sarebbero poi serviti per pagare la presunta cauzione.

IL RUOLO DEL TESORIERE

Dell’organizzazione faceva parte anche un tesoriere (indagato in stato di libertà e che risponde solo di associazione per delinquere), che, secondo gli inquirenti, custodiva i profitti dell’attività delittuosa presso la propria abitazione, che metteva talvolta a disposizione del telefonista per effettuare le chiamate alle vittime.

LE DICHIARAZIONI DELL’INDAGATO

L’indagine si è avvalsa anche delle dichiarazioni rese da un ulteriore indagato, a suo tempo arrestato dal Nucleo Investigativo di Milano per altri reati connessi e già condannato in un procedimento stralcio a 1 anno e 6 mesi.