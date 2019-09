Truffe seriali a chiese e conventi: i capi della banda vanno a processo

Anziani religiosi: erano queste le loro vittime. “Agganciate” ed il più delle volte, raggirate. Per questo motivo la procura di Torino ha ottenuto il giudizio immediato per gli organizzatori di una vera e propria associazione a delinquere accusata di essersi specializzata in truffe ai danni di decine di enti cattolici in tutta Italia.

ALLA SBARRA IL 10 DICEMBRE

Il prossimo 10 dicembre nel palazzo civico del capoluogo sabaudo saranno processati C. G., 38 anni, e A. C., 30, arrestati dai carabinieri del nucleo Torino Oltre Dora lo scorso 22 maggio. I due devono rispondere del reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa.

NEL MIRINO CHIESE, CONVENTI E FONDAZIONI

Secondo gli inquirenti, la coppia di indagati, insieme ai loro complici, contattavano parrocchie, conventi, fondazioni o istituti religiosi: si identificavano come rappresentanti di enti locali o banche ed informavano i responsabili che era stato loro accreditato un contributo pubblico (comunale o regionale) in somma maggiore rispetto a quella dovuta.

COSI’ FACEVANO SCATTARE LA TRAPPOLA

A quel punto, la trappola consisteva nel far credere alle vittime di turno che per evitare che lo stesso contributo non venisse poi elargito, le stesse dovevano versare la differenza (cifre variabili da 2mila a 16.500 euro) su carte Postepay risultate riconducibili agli stessi indagati.

IL 20% ANDAVA AI PRESTANOME

Per evitare di incappare in multe o nell’abolizione del beneficio, i malcapitati versavano la somma richiesta su conti correnti o carte prepagate intestati a prestanome. A questi ultimi, secondo gli inquirenti, andava il 20% del ricavato dalle truffe.

ACCUSATI DI 83 EPISODI DI TRUFFA

Dalle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Paolo Scafi, sono emersi ben 83 episodi di truffe consumate o tentate tra l’autunno del 2018 e la scorsa primavera, la maggior parte delle quali perfettamente riuscite, per un guadagno stimato in oltre 400mila euro. C. e G. sono tuttora detenuti in carcere.