Truffò una pensionata. Condannato e ricercato, torna in città per le feste. Tradito dalle foto postate su Fb

L'uomo, un 43enne di origini romene, doveva scontare 3 anni di carcere. Prosciugò tutti i risparmi di un'anziana che lo aveva accolto in casa sua come un figlio

Era stato condannato, in via definitiva, per circonvenzione di incapace, aggravata e continuata. E per questo avrebbe dovuto scontare una pena a 3 anni di carcere. Le forze dell’ordine lo cercavano da settimane fino a quando, ieri, non è stato beccato a Torino, dove era tornato per le feste natalizie, “tradito” dai legami affettivi.

AVEVA PROSCIUGATO I RISPARMI DI UNA PENSIONATA

L’uomo, un 43enne di origini romene, finito sul banco degli imputati (e condannato) per aver prosciugato i risparmi di una pensionata (che lo aveva accolto in casa sua, come un figlio), era rientrato nel capoluogo piemontese per incontrare alcuni suoi parenti e qui è stato rintracciato a arrestato dalla polizia.

TRADITO DALLE FOTO POSTATE SU FB

A tradirlo, a quanto pare, sarebbero state alcune sue foto postate su Facebook, scatti dai quali gli investigatori sono riusciti a ricostruire i suoi spostamenti. A quel punto raggiungerlo è stato un gioco da ragazzi e per il 43enne sono scattate le manette.