‘Tu ci chiudi tu ci paghi’: a Torino la protesta dei centri sociali [FOTO E VIDEO]

Circa 200 antagonisti in piazza Castello 'armati' di striscioni: "Vale di più la vetrina di Gucci di una generazione senza futuro, la crisi la paghino i ricchi"

Manifestazione, nel pomeriggio, a Torino per protestare contro il lockdown. In piazza Castello circa 200 antagonisti ‘armati’ di striscioni. Il messaggio è chiaro: ‘Tu ci chiudi, tu ci paghi’, in riferimento all’ultimo Dpcm attraverso cui il Piemonte è stato decretato Regione ‘rossa’.

“Vale di più la vetrina di Gucci di una generazione senza futuro, la crisi la paghino i ricchi” si legge su un altro striscione, in merito alla guerriglia di fine ottobre nel cuore della città, con le vetrine dei negozi di lusso devastate.

Tra le varie richieste dei manifestanti, anche la riapertura del Maria Adelaide.

IL VIDEO