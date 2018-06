Tubercolosi a scuola: un bambino malato, esami sui compagni

Polemiche per la mancanza di comunicazioni, il primo cittadino: «Anch’io avvisata in ritardo»

È psicosi tra i genitori della scuola elementare Carlo Alberto Dalla Chiesa dopo la notizia trapelata ieri mattina: un bambino è finito in ospedale per un sospetto caso di tubercolosi. Il tutto è stato rivelato nella giornata di giovedì ma il ricovero del ragazzino risalirebbe addirittura a martedì. A seguito delle tante domande, la scuola ha diffuso un comunicato con cui ha reso nota la situazione e ha spiegato come al momento non ci sia motivo di preoccupazione. La dirigenza scolastica, infatti, dopo il confronto con i servizi sanitari prenderà tutte le contromisure previste.

«A seguito della segnalazione pervenuta dall’Asl – si legge nella lettera inviata ai genitori – in merito ad un caso sospetto di tubercolosi in un alunno della scuola primaria di Strambino, i servizi sanitari hanno attivato le procedure previste di screening per le persone della classe che sono venute a stretto contatto con il malato. I genitori degli

alunni interessati sono già stati informati in modo approfondito in occasione di un incontro con un medico del servizio di igiene pubblica. Lo screening verrà effettuato a breve e sulla base dei risultati il Servizio di Igiene valuterà le eventuali misure di profilassi necessarie. Nel corso dell’incontro sono state fornite ampie rassicurazioni ed è stato sottolineato che non vi è ragione di alcun allarme né è previsto per ora il coinvolgimento di altre persone. La scuola sta seguendo e seguirà alla lettera le indicazioni in proposito fornite dall’Asl».

In poche parole gli studenti venuti a contatto con il bambino saranno sottoposti ad esami per verificare un eventuale contagio, nel caso in cui non dovessero trovarsi altri casi la scuola potrebbe continuare tranquillamente le lezioni, al contrario l’istituto potrebbe anche essere chiuso con un’ordinanza del sindaco. Proprio dalle parti dell’amministrazione, la notizia, come spiega il sindaco Sonia Cambursano, è arrivata con colpevole ritardo.

«Sono stata informata solo stamattina purtroppo. Il caso c’è e da quel che so è già stata coinvolta l’Asl che sta eseguendo tutti i controlli del caso. Io ho sentito la scuola e i servizi sanitari che stanno facendo quanto necessario. Mi hanno spiegato che non sono stata informata in maniera tempestiva perché ad oggi non ci troviamo in emergenza sanitaria e la scuola non verrà chiusa. Il bambino si trova in ospedale, è sottoposto alle cure del caso, la sua vita non è a rischio».

Rassicurazioni che, al momento, non hanno convinto i genitori. Specialmente quelli delle classi non sottoposte allo screening previsto dall’Asl ma pur sempre spaventati. «La cosa

grave è che la scuola ha ritenuto di non informare le famiglie, ad eccezione della classe interessata. Solo oggi dopo insistenti richieste di chiarimenti, hanno consegnato un laconico comunicato. I genitori delle altre classi chiedono una riunione informativa

con la Asl che segue il caso».