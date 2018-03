Profilassi per gli occupanti del villaggio olimpico: «Nel 2016 a Torino 204 casi e 382 nel Piemonte»

Ancora un caso di tubercolosi tra immigrati, questa volta tra quelle persone che vivono semi accampate nelle palazzine dell’ex Moi. Una notizia da prima pagina e che colpisce, ma che non stupisce gli addetti ai lavori: «Capita di frequente – spiega un medico infettivologo dell’Amedeo di Savoia -, specie tra coloro che vengono dall’Africa e dall’Oriente. Le condizioni di vita e quelle igieniche sono quello che sono e i dati, purtroppo, parlano chiaro».

Un caso all’ex Moi (ma non è l’unico degli ultimi dodici mesi) suscita ovviamente indignazione perché significa anche il fallimento di una politica di accoglienza e il degrado di strutture che in città rappresentano quello che doveva essere l’inizio di un’epoca d’oro.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI