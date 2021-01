I tubi dell’acqua sono intasati. E l’ex bocciofila resta chiusa

Inaugurata nel 2018, l’ex bocciofila “Spina Reale” di piazzale Rubatto è rinata trasformandosi nella casa per le associazioni del quartiere Madonna di Campagna. Inserita nell’elenco delle sale della Circoscrizione 5, a disposizione delle attività associative, ha richiamato l’attenzione di molte realtà presenti sul territorio. Ma dopo un anno a buon ritmo, con tanto di cambio della caldaia e ristrutturazione dei locali, sono cominciati i problemi che hanno portato addirittura alla chiusura della sede. Dopo aver constatato che i tubi dell’acqua erano intasati, e che sull’impianto idrico sarebbe stato necessario un intervento, è maturata la scelta di sospendere le attività.

Così da fine 2019 la vecchia bocciofila non ha più riaperto, mancando appunto le condizioni per farlo. «In quel luogo abbiamo fatto anche delle presentazioni interessanti – ricorda il presidente della Circoscrizione 5, Marco Novello -, come la festa dei peruviani. Tenendo conto che per le associazioni era molto importante avere uno spazio a loro disposizione, vorremmo che si uscisse da questa situazione di stand by».

