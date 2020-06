Tubo rotto in corso Casale: la strada si trasforma in una piscina

Traffico in tilt e problemi alle auto in sosta. Tecnici Smat al lavoro per riparare il danno

Forti disagi in corso Casale, a Torino (Borgo Po), dove, ieri sera, la strada si è trasformata letteralmente in una piscina a causa della rottura di un tubo idrico.

TRAFFICO IN TILT, PROBLEMI ALLE AUTO IN SOSTA

L’allagamento, verificatosi proprio a ridosso del Parco Michelotti, ha mandato il traffico in tilt creando non pochi problemi anche alle vetture in sosta. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Smat che hanno “liberato” la camera di manovra dall’acqua per valutare e comprendere l’entità del danno e quindi decidere anche la tipologia dell’intervento.

IL LUNGO LAVORO DEI TECNICI

A quanto pare, quella “scoppiata” è una tubatura del diametro di 60 centimetri. Dunque si tratta di una condotta di ampia portanza: da qui la gravità del danno ed il conseguente allagamento. I tecnici hanno dovuto lavorare a lungo per ripararla.