Tumore del polmone: le morti relative al fumo di sigarette sono più di 80 mila ogni anno in Italia

Il fumo di sigaretta continua ad uccidere, in Italia ogni anno si contano più di 80mila decessi, nel mondo se ne contano 8 milioni di cui 900.000 sono “non fumatori” ammalati a causa del fumo passivo. Il fumo di tabacco, definito dall’Organizzazione mondiale della sanità come “la prima causa di morte facilmente evitabile”, rappresenta il più importante fattore di rischio nell’insorgenza del tumore del polmone e questo rischio trova un incremento nella quantità di sigarette fumate e nella durata dell’abitudine al fumo.

Nel 2019, secondo i dati forniti dall’Istat, i fumatori sono circa 10 milioni con una percentuale del 22.4% per gli uomini e del 14.7% per le donne con una prevalenza globale del 18.4%. Il fumo di tabacco risulta maggiormente diffuso nella fascia di età compresa tra i 20 e i 44 anni. Il consumo medio giornaliero è di circa 12 sigarette per soggetto, ma un quarto dei fumatori ne consuma oltre un pacchetto. Chi fuma ha un rischio di sviluppare un tumore maligno del polmone rispetto ai “non fumatori” di 14 volte e arriva a 20 volte nei forti fumatori che consumano più 20 sigarette al giorno. Smettere di fumare riduce il rischio notevolmente.

Di questo e non solo si parlerà durante il webinar informativo di lunedì 1° marzo, dalle 14,30 alle 15, organizzato dall’Associazione Prevenzione Tumori: basta collegarsi alla pagina Facebook ‘Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV’ o registrarsi al link https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gxc3GD7OS1GxbD_A3Gr3ww

«Numerosi sono gli organi del nostro corpo danneggiati dal fumo di tabacco: i più colpiti sono l’apparato respiratorio e l’apparato cardio-vascolare» spiega il professor Alberto Oliaro, membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Prevenzione Tumori e Professore Ordinario i.q. di Chirurgia Toracica Università degli Studi di Torino. «Sono state identificate 27 malattie correlate con il fumo di tabacco in cui la gravità del danno fisico risulta direttamente correlato con l’entità complessiva del suo abuso. In particolare sono determinanti l’età di inizio del fumo di sigaretta, il numero di sigarette giornaliere, il numero di anni di fumo, l’inalazione più o meno profonda del fumo. Il fumo di sigarette risulta pertanto responsabile, oltre al tumore del polmone, bronchite cronica, enfisema polmonare e a malattie cardio-vascolari, anche di gravi patologie a carico della vescica, rene, pancreas, fegato, stomaco, esofago, cavità orale».

Il fumo sta diventando un problema soprattutto femminile. Le donne iniziano a fumare sempre più in un numero superiore e sempre più in giovane età (11-12 anni) ed è stato osservato che il sesso femminile presenta un maggiore rischio di sviluppare un tumore del polmone rispetto agli uomini per una maggiore suscettibilità alle sostanze cancerogene del tabacco.

«Le fumatrici che fanno uso anche di estro-progestinici possono incrementare ulteriormente il rischio di malattie coronariche e di trombosi venosa periferica. Altre patologie correlate al fumo nel soggetto femminile sono rappresentate da neoplasie dell’utero, leucemia mieloide acuta, neoplasie epatiche e del colon-retto, tumore della tiroide, tumore della mammella, alterazioni mestruali, ritardi nel concepimento e infertilità. E’ da sottolineare come il fumo sia responsabile nel 40% dei casi di distacco della placenta e come possa anticipare la menopausa di circa due anni» prosegue il Professor Oliaro.

In considerazione del fatto che la maggior parte dei pazienti portatori di una neoplasia polmonare giungono all’osservazione medica in uno stadio avanzato di malattia, i migliori risultati terapeutici si ottengono nei casi in cui la diagnosi è precoce e la malattia neoplastica in fase iniziale. «Fondamentale risulta la prevenzione perché è unicamente attraverso questa strada che risulta possibile diagnosticare una neoplasia polmonare in fase iniziale che, operata in modo radicale, può consentire buone sopravvivenze a distanza. La chirurgia può essere riservata ai pazienti con neoplasia polmonare sino allo stadio IIIA della classificazione Tnm in quanto per i pazienti con una stadiazione maggiore trova indicazione la radioterapia, la chemioterapia, i farmaci a bersaglio molecolare. Si ribadisce l’importanza di una diagnosi precoce e di un’attività di prevenzione».