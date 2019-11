Tumore del seno: in Piemonte ogni anno oltre 4.400 nuovi casi

In totale sono 55mila le donne interessate dal carcinoma in tutta la regione: l’88% delle pazienti è viva a cinque anni dalla diagnosi

Come nel resto d’Italia anche in Piemonte cresce il numero di nuovi casi di tumore del seno. Nel 2019 ne sono attesi oltre 4.400 per un totale di 55mila donne interessate dal carcinoma in tutta la regione.

L’88% delle pazienti è viva a cinque anni dalla diagnosi e possono quindi essere considerate guarite. A scattare questa fotografia, sulla neoplasi più diffusa e frequente nella penisola, sono gli organizzatori del convegno internazionale ‘Innovators in breast cancer: the value of academic research”. L’evento si apre domani a Torino e vede la partecipazione di oltre 100 specialisti da tutta Italia e di 12 relatori stranieri.