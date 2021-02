Tumori alla vescica, casi in aumento in Piemonte: “Fumo è principale fattore di rischio”

Nel 2020 sono attese circa 25.500 nuove diagnosi di tumore della vescica, di cui 20.500 per gli uomini e 5.000 per le donne, rispettivamente il 10,5% e il 3% di tutti i tumori incidenti. In Piemonte nel 2018 sono stati stimati 2.300 nuovi casi, di cui 1.850 uomini e 450 donne. Il fumo è il principale fattore di rischio del tumore della vescica e un dato su tutti è questo: 2 uomini su 3 e 1 donna su 3 possono svilupparlo se sono fumatori. Numeri che non possono lasciare indifferenti, soprattutto se il fumo è una abitudine che comincia da giovani. «È indubbio che il tabagismo sia in diminuzione soprattutto nel sesso maschile, mentre è apprezzabile una tendenza maggiore che nel passato tra le donne, specie le giovani, richiamando alla necessità di forti e mirate campagne di sensibilizzazione contro il fumo di sigaretta» è l’appello del professor Giovanni Muto, professore ordinario di Urologia-Humanitas University (Mi) e direttore dell’urologia dell’ospedale Humanitas Gradenigo di Torino, in occasione del webinar informativo sulla prevenzione dei tumori organizzato dall’Associazione Prevenzione Tumori.

«Al tabacco sono attribuiti i 2/3 del rischio complessivo nei maschi e 1/3 nelle femmine e il rischio dei fumatori di contrarre questo tumore è da 4 a 5 volte quello dei non fumatori e aumenta con la durata e l’intensità dell’esposizione al fumo. Il rischio si riduce con la cessazione del fumo, tornando dopo circa 15 anni approssimativamente quello dei non fumatori» prosegue il professor Muto.

Il tumore della vescica è legato all’inquinamento ambientale, come il tumore del polmone, quindi una reale prevenzione è difficile, ma evitare il fumo di sigaretta può ridurre notevolmente il rischio. La migliore prevenzione resta l’astensione al fumo, ovvero l’abolizione del (principale) fattore di rischio.

La diagnosi precoce, effettuata attraverso ecografia, citologia urinaria, cistoscopia flessibile, UroTC e Risonanza Magnetica, è utilissima perché alcuni tumori vescicali se curati subito possono guarire senza il sacrificio dell’organo. «Se la diagnosi è tardiva e il tumore è divenuto infiltrante, è indispensabile la rimozione della vescica e la derivazione urinaria oltre alla chemioterapia neoadiuvante. Le novità sia nella diagnosi sia nella cura di questo tumore sono rappresentate da cistoscopia con la fluorescenza, rimozione endoscopica con laser, TURB NBI (Narrow Band Imaging o “luce blu”) o SPIES, ossia la tecnica di illuminazione particolare che consente una miglior visualizzazione dei vasi tumorali e quindi una più completa estirpazione del tumore, e poi la chemioterapia neoadiuvante e l’immunoterapia», conclude l’esperto. «Chi smette di fumare azzera il rischio o ritorna ad avere le medesime probabilità di sviluppo di un tumore alla vescica di un non fumatore nell’arco di 15 anni. Questo tempo di ‘recupero’ non breve la dice lunga sui danni provocati dalla sigaretta».

I sintomi del tumore della vescica sono ematuria, disuria «Ma ogni volta che esistono i sintomi di una cistite ripetuta (alta frequenza delle minzioni) e stranguria (urinare con bruciori) bisogna pensare anche alla possibilità di un tumore vescicale e, soprattutto se esposti a fattori di rischio, fare i test per cercarlo» prosegue l’esperto.

Sono 313.600 le persone viventi in Italia dopo una diagnosi di tumore della vescica (255.000 maschi, 58.600 femmine), in Piemonte sono 22.614 (anno 2015). La sopravvivenza in Italia, netta a 5 anni dalla diagnosi è dell’80% nei maschi e del 78% nelle femmine. La sopravvivenza di ulteriori 5 anni condizionata ad aver superato il primo anno dopo la diagnosi è dell’86% nei maschi e dell’85% nelle femmine. Nel 2020 sono stimati 5.700 decessi (4.400 maschi e 1.300 femmine). In Piemonte i decessi nel 2015 sono stati 476, pari a 379 uomini e 97 donne.