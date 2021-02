Tumori della bocca, quasi 8mila casi ogni anno: i comportamenti che possono prevenirlo

I consigli degli esperti: "Non fumare, non esagerare con gli alcolici e avere un corretto stile di vita"

Una semplice visita di controllo dal dentista può salvare la vita. Per un tumore subdolo come quella della bocca è una delle prime regole di prevenzione. Di questo si parlerà lunedì 22 febbraio, durante il webinar informativo organizzato dall’Associazione Prevenzione Tumori, in diretta Facebook (https://www.facebook.com/prevenzionetumori.org) e Zoom dalle 14.30 alle 15 (info www.prevenzionetumori.org ).

Ogni anno si registrano circa 8.000 nuovi casi di tumore del cavo orale. I dati Ecis (European Cancer Information System) per il 2020 pongono il cancro orale tra i primi 20 tumori maligni che affliggono la popolazione europea, in Italia siamo al 15° posto per gli uomini con una incidenza che varia tra le regioni dal 7,5 all’11,5 e al 18° posto per le donne con una incidenza che varia dal 3,7 al 4,6 per 100.000 abitanti/anno. Colpisce prevalentemente gli uomini con un rapporto maschio femmine di 2:1 e prevalentemente dopo i 50 anni con i picchi maggiori tra i 60 e i 70 anni, tuttavia i giovani non ne sono affatto esclusi. I tassi di sopravvivenza globale a 5 anni sono attualmente intorno al 50-60% , però la prognosi diminuisce se la diagnosi è tardiva.

«Quello che tutti gli esperti consigliano sono corretto stile di vita, non fumare (sigaretta, sigaro e pipa), non abusare degli alcolici e dei superalcolici (il rischio è ancora maggiore se fumo e alcol si sommano), mantenere una bocca sana con regolari visite dal dentista, e porre particolare attenzione all’alimentazione evitando diete povere di frutta e verdura e comunque suscettibili di provocare carenze vitaminiche e di ferro» spiega il professor Sergio Gandolfo, membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Prevenzione Tumori e già professore ordinario di malattie odontostomatologiche e docente di oncologia orale della Scuola di specializzazione in chirurgia orale, dipartimento di oncologia, Università di Torino. «Consiglierei, inoltre, particolare prudenza nei rapporti orogenitali non protetti con partner multipli dato che la letteratura recente ha evidenziato un preoccupante aumento dei tumori orali nei giovani (18-30 anni) che potrebbe essere dovuto alle pratiche del sesso orale e conseguente ruolo causale dell’Hpv».

E allora ecco le regole fondamentali per difendersi efficacemente dal tumore della bocca: sapere che il tumore della bocca esiste; conoscere e applicare i corretti stili di vita; praticare e mantenere durante tutta la vita una corretta igiene e sottoporsi periodicamente alle necessarie cure odontoiatriche; praticare un periodico autoesame della bocca per cui se si intercettano lesioni (qualunque lesione sospetta cioè una macchia bianca o rossa rigonfiamento o ferita che non guarisce in 15 giorni) richiedere una visita al proprio odontoiatra o rivolgersi ad un reparto di odontostomatologia del più vicino ospedale; se si appartiene ad un gruppo a rischio (pazienti immunodepressi o sottoposti a terapie immunosoppressive e quelli portatori di malattie infiammatorie croniche della mucosa orale) bisogna sottoporsi ad una visita annuale di prevenzione; se viene riscontrata una precancerosi bisogna affidarsi alle indicazioni dello specialista che consiglierà un percorso personalizzato di sorveglianza e/o cura.

Il cancro orale è facilmente confondibile con le comuni innocue malattie della bocca e purtroppo è frequente per gli specialisti diagnosticare il cancro orale in una fase avanzata.

«Questo perché presenta di solito una crescita lenta e quasi indolore e sovente i pazienti ignorano che in bocca si possono sviluppare dei tumori maligni; quindi anche se vedono o sentono una macchia bianca o rossa un rigonfiamento o una ferita, se il dolore non è particolarmente fastidioso, non si preoccupano, e lo attribuiscono a cause molto più banali. Le conseguenze di una diagnosi tardiva sono piuttosto serie, per la cura sono necessarie terapie impegnative che associano la chirurgia alla chemioterapia alla radioterapia» prosegue il professor Gandolfo. «Se ne deduce quindi che la strada per informare e sensibilizzare è ancora lunga. Credo che i dentisti dovrebbero diffondere questa educazione sanitaria in modo più capillare tra i loro pazienti, sul sito web dello studio, con opuscoli divulgativi in sala d’aspetto. Anche le farmacie potrebbero essere coinvolte mettendo a disposizione opuscoli informativi o altro materiale, per esempio con affissione di poster».