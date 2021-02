Tumori della testa e del collo in crescita, soprattutto tra i giovani: prevenzione unica arma

I tumori della testa e del collo sono in crescita nella popolazione generale e specialmente tra i giovani a seguito della probabile connessione tra Papillomavirus e tumori testa-collo. La prevenzione è l’unica arma per ridurre le probabilità di svilupparli: smettere di fumare e di bere alcolici, e contro il Papillomavirus vaccinazione e sesso protetto.

Questi tumori hanno origine nella regione della testa o del collo, ad eccezione di occhi, cervello, orecchie ed esofago, di solito interessano le superfici di rivestimento come la mucosa di bocca, naso e gola. In Italia ogni anno si registrano più di 9.000 nuovi casi di tumori del cavo orale e della faringe, di cui più del 75% negli uomini, e poco meno, circa 5.500, di tumori della laringe.

In Piemonte i casi ogni anni sono 600-650. Circa 8 tumori su 10 sono correlati al fumo di sigaretta e al consumo di alcolici. Altri fattori di rischio sono rappresentati dalla cattiva igiene orale e dall’insufficiente consumo di frutta e verdura.

Nonostante la gravità e la crescente diffusione del cancro della testa e del collo, c’è poca consapevolezza e i dati lo dimostrano: purtroppo 9 volte su 10, la malattia è individuata in fase avanzata e questo, oltre a peggiorare drammaticamente la prognosi, comporta interventi chirurgici fortemente invasivi. E poi i risultati di cura sono ancora insoddisfacenti: il 60% delle persone con un tumore della testa e del collo presentano malattia localmente avanzata al momento della diagnosi, e di questi il 60% non sopravvive a 5 anni dalla diagnosi. Tuttavia, per i pazienti con una diagnosi nelle prime fasi della malattia il tasso di sopravvivenza è dell’80-90%.

«L’intervento precoce, che offre maggiori possibilità di ricorso a una chirurgia meno invasiva, consente di preservare la funzionalità della parte colpita dal tumore. Fondamentale è l’approccio multidisciplinare che contribuisce a migliorare la prognosi e la qualità di vita» spiega Giovanni Succo, direttore della Chirurgia Oncologica cervico cefalica dell’Istituto di Candiolo, anticipando alcuni dati in occasione del webinar informativo dell’Associazione Prevenzione Tumori, in programma questo pomeriggio alle 14,30 sulla pagina Facebook dell’Associazione.

Purtroppo l’età di insorgenza di questi tumori si sta modificando: nonostante il 24% circa dei nuovi casi di tumore testa-collo venga diagnosticato in pazienti di età superiore ai 70 anni, si è riscontrato un recente aumento tra le persone più giovani, dovuta probabilmente alla connessione tra Human Papillomavirus (HPV) e tumori testa-collo.

«Prevenire significa seguire delle regole ed essere informati correttamente. Ha un ruolo decisivo la campagna di sensibilizzazione e di informazione europea “Make sense Campaign“» prosegue l’esperto (info: https://makesensecampaign.eu/it/ )

Le regole da osservare sono: smettere di fumare e di consumare alcol o quanto meno ridurli, avere una buona igiene orale, seguire una alimentazione corretta e bilanciata e recarsi dallo specialista dopo 3 settimane di presenza di sintomi sospetti.

«Dal momento che le infezioni da Papillomavirus sono in aumento tra i giovani, consiglio loro di evitare per quanto possibile i partner occasionali, di ridurre il numero dei partner e di avere una attività sessuale protetta. La prevenzione dell’infezione è possibile attraverso la vaccinazione che è consigliata ai ragazzi prima della pubertà ed in ogni caso prima dell’inizio della attività sessuale» conclude il professor Succo.