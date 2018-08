Turismo, Appendino: “Torino più viva e attrattiva che mai”

“I fatti confermano che Torino è più viva e attrattiva che mai. Questo non può che essere uno stimolo a fare ancora meglio”. Così, parlando di “un’estate di successo per il turismo”, la sindaca Chiara Appendino commenta in un post su Facebook i dati diffusi dall’Osservatorio Alberghiero che registrano un aumento dell’8,2% dell’occupazione delle camere nella settimana di Ferragosto, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

TREND IN CONTINUA CRESCITA

Un trend in crescita, rileva la prima cittadina, dopo il +2,3% di maggio, il +5,1% di giugno e il +7,5% a luglio. “Numeri che fanno bene alla città e che confermano quanto Torino continui a crescere in termini di apprezzamento dentro e fuori i confini del nostro Paese” osserva la sindaca. “Questo successo – ribadisce – non cade dall’alto ma è frutto di un lavoro duro e costante da parte dell’Amministrazione, degli uffici e – aggiunge – di tantissime realtà del territorio, grandi e piccole, che ogni giorno lavorano per valorizzare il nostro patrimonio materiale e immateriale. Eventi, cultura, arte, sport ma, soprattutto – conclude la sindaca – un costante dialogo con tutte le realtà coinvolte”.