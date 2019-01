Turismo, assessora Parigi: “Investiti 42 milioni per il sistema neve”

Al via la campagna "All you need is snow"

“Per il sistema neve abbiamo messo in campo numerose azioni e importanti fondi, con l’obiettivo di permettere alle nostre destinazioni di essere competitive e di adattarsi ai mutamenti climatici, puntando sull’innevamento artificiale e l’innalzamento degli impianti di risalita”. Lo sottolinea l’assessore al Turismo del Piemonte, Antonella Parigi, commentando i buoni risultati fatti registrare dalla stagione invernale durante le vacanze di Natale.

“E’ uno sforzo straordinario – rimarca Parigi – per il quale la Regione ha messo in campo in questi anni 42 milioni di euro“. “Per la promozione del sistema – aggiunge – è al via la campagna “All you need is snow”, che racconta il Piemonte fra sci alpino, snowboard, fondo, fuori pista, racchette. Il tutto completato da cultura, enogastronomia e shopping”.