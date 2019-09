Turismo, il fenomeno Airbnb continua a crescere a Torino. Federalberghi: “Più controlli”

Il fenomeno Airbnb continua a crescere anche nella provincia di Torino dove si registrano, ad agosto 2019, 7.548 annunci di cui 4.408 nella sola città con un incremento del 31,96% rispetto allo stesso periodo del 2017 (quando gli annunci totali nel torinese erano 5.720) e del 14% rispetto allo scorso anno (6.607 annunci). A rilevarlo è l’indagine annuale condotta da Federalberghi Nazionale che rivela come anche a Torino l’incremento sia in linea con il trend nazionale. Federalberghi Torino torna a chiedere più vigilanza sul sommerso turistico.

Il rapporto elaborato da Federalberghi evidenzia come il 75% degli annunci pubblicati su Airbnb riguardi interi appartamenti, il 23,83% stanze private e soltanto l’1,15% spazi in condivisione con l’host. Il 53,67% compaiono in vendita sul sito per oltre sei mesi l’anno. I dati rivelano inoltre che nel 47,38% si tratta di soggetti che contemporaneamente offrono in locazione più unità abitative, a dimostrazione del fatto che il fenomeno non è più inquadrabile come occasionale fonte integrativa di reddito bensì, in certi casi, come vero e proprio business.

Decisamente più contenuti, ma comunque in crescita, i numeri per la provincia dove a guidare la classifica sono i comuni dell’Alta Valsusa: Sestriere (330 annunci), Bardonecchia (228), Sauze d’Oulx (225).

“La crescita del fenomeno delle locazioni brevi in montagna porta spesso con sé disguidi organizzativi con una conseguente cattiva reputazione della destinazione e una dequalificazione del mestiere che viene esercitato con tanto impegno dai professionisti del settore che investono sul territorio in maniera continuativa – dichiara Giorgio Montabone, presidente di Federalberghi Bardonecchia – questo perché non le seconde case in montagna c’è un rapporto diretto con l’host ma tutto viene gestito al telefono, spesso a distanza”.

Secondo Federalberghi Torino, senza un controllo e senza l’istituzione di un registro nazionale il fenomeno degli affitti brevi rischia di costituire un danno tanto per le imprese turistiche, quanto per chi gestisce in modo corretto nuove forme di accoglienza.

“È inutile girarci attorno, i numeri evidenziano ancora una volta come il fenomeno della locazione turistica stia crescendo di anno in anno con effetti nefasti sul tessuto economico torinese – dichiara il presidente di Federalberghi Torino, Fabio Borio – non possiamo più trattare l’argomento come se questi annunci fossero una semplice forma di integrazione del reddito, siamo alle prese con un vero e proprio business nel quale ai ricavi spesso cospicui non corrispondono equivalenti ricadute positive per l’erario, per l’occupazione e il sostegno al reddito. Occorrono pertanto norme, sia a livello nazionale sia a livello locale, che siano in grado di proteggere il consumatore, il mercato, i lavoratori e quindi la collettività”.

Secondo i dati Istat 2009-2018 le presenze totali in Torino e Provincia aumentano da 5.509.492 del 2009 a 7.248.575 del 2018 e l’incidenza di pernottamento negli esercizi alberghieri rimane pressoché invariata attestandosi a circa il 70%. Ciò che cambia è la ricettività extralberghiera, infatti all’interno del restante 30% il peso degli altri esercizi non classificati al di fuori del mondo imprenditoriale aumenta a dismisura arrivando a rappresentare ormai il 20% del totale delle presenze, tutto ciò senza considerare il sommerso che Istat, ovviamente, non contabilizza.

“La contrazione maggiore la subiscono le attività extralberghiere di natura imprenditoriale quali residence, i B&B, i campeggi e i villaggi turistici a favore delle locazioni brevi – prosegue Borio – Tale fenomeno, socialmente pericoloso e celebrato inoltre come nuovo trend dell’ospitalità, danneggia tutta la comunità a causa di minori gettiti fiscali da esso derivanti. Il fenomeno e la mancanza di regole sono arrivati al limite della sostenibilità, oltre al quale le aziende andranno incontro a problemi occupazionali ed economici. Urge un intervento politico rapido e risolutivo”.