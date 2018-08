Turismo sportivo e più stranieri. La nuova sfida di Bardonecchia

Una volta, la stagione estiva si divideva tra chi amava fare le ferie a luglio e chi, invece, ad agosto. Oggi, invece, è praticamente tutto concentrato nei quindici giorni centrali del mese più caldo dell’anno. E anche Bardonecchia non fa eccezione. Quest’estate 2018 magari non passerà agli annali come la migliore in assoluto, come è stata quella del 2017, ma la cittadina dell’alta Val di Susa si è ben difesa. Nonostante la criticità, proprio in questi giorni, dello stop ai treni della TorinoModane per dei lavori delle ferrovie e il servizio sostitutivo di autobus da Avigliana. «Agosto ci sta dando molte soddisfazioni – ammette Giorgio Montabone, presidente del Consorzio Turismo Bardonecchia – luglio è stato un mese atipico, anche per il ritardo con cui l’estate ha fatto capolino nelle nostre montagne. Il boom, il mese scorso, lo abbiamo sempre avuto nei fine settimana, mentre ad agosto ogni giorno è sempre sold-out». E anche le seconde case, ad agosto, sono tutte piene: «Per noi è fondamentale riuscire ad avere molti turisti in città. È il nostro volano per l’economia», continua Montabone. Ma il “down” d’inizio estate non è da imputare al problema migranti: «Potrebbe aver inciso per un 10% ma non di più. Sì, è vero, abbiamo avuto telefonate di persone che chiedevano delucidazioni in merito al presunto problema. Ma concretamente ha smosso poco. Il fatto vero è che la gente fa molta più attenzione al portafoglio e anche il fine settimana o l’intera settimana in montagna a luglio sono diventati quasi un lusso». Bardonecchia, da tempo, è diventata anche meta ambita per società calcistiche. In passato l’Alessandria, che milita in Serie C ed ha sfiorato due anni fa una incredibile finalissima di Coppa Italia. Da anni il Genoa, che quest’anno con Ballardini in panchina ambisce a qualcosa in più di una semplice salvezza. E ora anche l’Albissola, che tra poche settimane debutterà in serie C. «Siamo una meta per il turismo sportivo – continua il numero uno di Consorzio Turismo Bardonecchia -. Calcio ma non solo, perché abbiamo avuto un torneo giovanile della Juve a giugno, i camp di tennis e da fine mese raduni di volley e basket. Dobbiamo lavorare ancora di più su questo settore, proprio per allungare la nostra stagione turistica, riducendo al minimo sindacale le pause tra stagione invernale ed estiva». Stagione positiva anche dal Colomion, dove anche qui si è sentita la differenza tra luglio ed agosto. E l’ad del Colomion, Nicola Bosticco, ha le idee chiare sul futuro: «Bisogna fare un passo in avanti e concentrarsi sul turismo per gli stranieri. A differenza nostra e delle nostre abitudini, per loro le vacanze possono essere fatte a giugno come a settembre e persino inizi di ottobre, quando da noi invece le attività chiudono e spesso e volentieri siamo costretti a dire “no, grazie”».