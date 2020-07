Turista di Oulx muore d’infarto in albergo a Sestri Levante: se ne accorgono dopo quattro giorni

La famiglia non aveva più sue notizie da quattro giorni, non rispondeva al telefono e la sorella, preoccupata, ha telefonato alla reception dell’albergo di Sestri Levante, in Liguria, dove era in vacanza, per chiedere se fosse ancora ospite della struttura.

È così che, venerdì scorso, il personale dell’hotel ha deciso finalmente di entrare nella sua stanza, con l’ausilio dei vigili del fuoco e dei carabinieri, e lo ha trovato senza vita. Giuseppe Bellotti, per tutti Pino, 51enne di Oulx, è morto per cause naturali, probabilmente un infarto.

Era in vacanza in Liguria da alcuni giorni e resta da chiarire come sia stato possibile che il personale dell’albergo non si fosse accorto del malore rivelatosi fatale. Sull’accaduto indagano i carabinieri.