Turista torinese rapinata e ferita a Catania: fermato 28enne del Gambia

Una turista torinese è stata rapinata a Catania. Bandito in manette: si tratta di un 28enne del Gambia, fermato nel capoluogo etneo dalla polizia con l’accusa di aver “ripulito” una turista originaria del capoluogo piemontese nel quartiere di San Berillo. L’episodio risale a venerdì scorso.

COLPISCE LA VITTIMA CON UNA BOTTIGLIA

Il rapinatore, secondo quanto accertato dagli agenti, ha strappato gli occhiali alla donna, poi le ha chiesto soldi in cambio per restituirglieli. Al diniego opposto dalla vittima, l’aggressore ha colpita la torinese diverse volte all’occhio con una bottiglia di vetro provocandole una lesione medicata con alcuni punti di sutura e giudicata guaribile il 15 giorni.

BLOCCATO NEI VICOLI DEL QUARTIERE

Il gambiano è stato ritrovato e bloccato poco dopo nei vicoli del quartiere. Gli agenti hanno accertato che il 28enne era stato già arrestato pochi giorni fa per un’altra rapina. L’uomo è stato fermato in considerazione della sua posizione irregolare in Italia, del grave pericolo di recidiva e del fatto che aveva fornito un domicilio fittizio.

L’UOMO E’ FINITO IN CARCERE

L’uomo è stato rinchiuso in carcere in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso indagini per accertare se l’extracomunitario si sia reso responsabile di altre rapine