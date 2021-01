Tutela di Stato sulle imprese

Se non ci sono misteri dietro la trattativa tra Cnh e i cinesi per la vendita dell’Iveco e del comparto motori di Ftp, di certo c’è poca chiarezza. Anche con il Mise, questione che pur considerando, diciamo così, la disattenzione del Governo verso il comparto industriale del Paese, un poco stupisce. Eppure Iveco non è una boita, come una volta si diceva dalle nostre parti, ma una vera eccellenza che occupa un ruolo importante nella produzione di furgoni e mezzi pesanti. Il che induce a riflessioni sulle ricadute negative che potrebbero incidere sul territorio piemontese e su Torino in particolare, anche in chiave futura per l’elettrico e il comparto dell’idrogeno. Parliamo di migliaia di posti di lavoro negli stabilimenti del gruppo e di centinaia di aziende dell’indotto, già in allarme dopo la fusione di Fca con i francesi e la nascita del colosso Stellantis. Ma sulla questione non si registra certo una presa di posizione condivisa e forte della nostra politica a livello nazionale, mentre la Regione chiede di conoscere i destini e, soprattutto, gli impegni che si vanno a sottoscrivere con la nuova proprietà. L’esperienza ci dice – un caso che fa scuola riguarda Whirlpool – che spesso si acquisisce, si fa morire una dinastia industriale e poi si delocalizza in paesi terzi, lasciando il deserto a casa nostra. Dunque serve chiarezza in una situazione delicatissima in cui Torino registra a partire dal 2001 (e fino al 2018) una crescita di 4 punti inferiore alla media nazionale. A cui corrisponde purtroppo un’impennata – ormai tristemente consolidata – di disoccupazione, specie giovanile. Che fare, di fronte a queste manovre di mercato? Secondo molti diventa necessario l’utilizzo della “Gol – den Power”, ossia la facoltà garantita all’autorità pubblica di intervenire nelle transazioni di mercato riguardanti società qualificate come strategiche. Per l’Iveco ma anche per equilibrare i rapporti di forza con i francesi in Stellantis, con l’ingresso dello Stato italiano.

