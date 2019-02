Tutta la vitalità di Benji & Fede: «Già al lavoro sul nuovo album»

Davvero infaticabili Benji & Fede. A più di un anno dall’uscita di “Siamo solo noise” e dopo tantissime date e concerti dal vivo, non hanno proprio voglia di smettere o di prendersi pause. Ma lo faranno dopo rush finale che li porterà sabato, dalle 21 (biglietti a 34,50 euro), anche al Teatro Concordia di Venaria in corso Puccini 1, per salutare il pubblico che li ha seguiti fedelmente finora e poi rimettersi ascrivere. A parlare, in vista dell’appuntamento nell’arena in provincia di Torino, è Benji, ovvero Benjamin Mascolo il cinquanta per cento del duo.

Allora Benji. Come arrivate a queste ultime date?

«Fosse per me non scenderei mai dal palco. Abbiamo la fortuna di divertirci e stare a contatto con la gente facendo il mestiere più bello del mondo. Non ci sentiamo stanchi. Vacanze? Per ora non se ne parla. Continueremo a stare in contatto, seppure a distanza, lavorando ognuno da casa propria e a buttar giù idee per il nuovo album».

Il tuo compagno d’avventura musicale si è fidanzato. Qual è stata la tua reazione?

«Niente di particolare. Sono molto contento del fatto che abbia trovato qualcuno a cui volere bene. Io sono alla ricerca ma senza assilli».

Cosa ha rappresentato per voi “Siamo solo noise”?

«È un altro passo verso la nostra maturazione artistica. Il modo di comporre canzoni non è cambiato, in fondo da sempre, l’ispirazione delle canzoni viene dagli stessi argomenti. Il titolo dell’album è un omaggio a Vasco che per noi rimane il più grande. “Albachiara” è la canzone che avremmo voluto scrivere».

È un disco pieno di duetti. Con chi vi siete trovati meglio?

«Sicuramente Annalisa nella canzone “Tutto per una ragione”. È diventata anche un’amica».

Sanremo è un palcoscenico che fa per voi?

«Perché no? Non abbiamo pregiudizi sul Festival e in futuro potremmo anche partecipare, basta trovare il pezzo giusto».

La canzone alla quale siete più affezionati?

«“Buona fortuna”. Un titolo bene augurante».

Il duo è nato grazie ad internet e per emergere non avuto bisogno dei talent. Solo una coincidenza?

«A pensarci bene no. In fondo quello dei talent non è il nostro mondo, anche se hanno portato un po’ di aria nuova».

Nel vostro pubblico ci sono tanti ragazzi. Si sente di dire loro qualcosa?

«A me piace che si identifichino nella canzoni che scriviamo e il successo dei firmacopie con gli ingorghi e il traffico bloccato lo dimostra. Il nostro ultimo singolo “Moscow mule” è il nome di un cocktail molto diffuso tra i più giovani».

Benji e Torino?

«È una città che conosco bene e mi affascina sempre. Ogni volta che torno amo fare lunghe passeggiate in centro».