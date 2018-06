Tutte le novità di Microsoft all’E3!

La conferenza Xbox all’E3 è stata la più grande conferenza Microsoft di sempre, con oltre 6.000 persone, tra cui più di 1.000 fan, invitate al Microsoft Theater. Microsoft ha annunciato di aver raddoppiato l’investimento negli studi di sviluppo e presentato oltre 52 giochi tra cui 18 esclusive per console e 15 world premiers. La line-up di giochi visti durante l’evento include titoli per ogni tipo di giocatore, da esclusive come Forza Horizon 4, Halo Infinite e Gears 5 passando per titoli indipendenti come Session, Below, Ashen e Tunic, fino a titoli emozionanti per l’anno prossimo come Fallout 76, Tom Clancy’s The Division 2, Kingdom Hearts 3, Devil May Cry 5, Battlefield V, Metro Exodus e Shadow of the Tomb Raider, molti di questi ottimizzati per far vivere al meglio la potenza di Xbox One X.

“Non c’è mai stato momento migliore per essere parte del settore gaming, con studios di tutte le dimensioni che realizzano nuovi giochi straordinari per oltre due miliardi di giocatori in tutto il mondo”, ha dichiarato Phil Spencer, a capo della divisione Gaming di Microsoft. “Microsoft si impegna per offrire ai giocatori la possibilità di giocare ai titoli preferiti con chi vogliono e dove desiderano“.

Microsoft ha annunciato il raddopio degli studios di sviluppo gaming aggiungendo 5 team creativi alla famiglia Microsoft Studios. Tra i nuovi investimenti rientra anche la creazione di un nuovo studio, The Initiative, l’acquisizione di Playground Games e lettere di intenti per l’acquisizione di Ninja Theory, Undead Labs e Compulsion Games. “I giochi originali creati da Microsoft Studios sono la nostra risorsa più preziosa”, ha commentato Matt Booty, Corporate Vice President di Microsoft Studios. “La nostra strategia di crescita si basa sull’espansione dei mondi più amati dai giocatori, sviluppando al tempo stesso giochi esclusivi completamente nuovi per rendere ancora più intensa l’interazione con la nostra piattaforma. La famiglia di Microsoft Studios è lieta di dare il benvenuto a 5 nuovi studios nella famiglia Microsoft. Crediamo che questi team abbiano il potere creativo e l’eccellenza operativa necessari per realizzare nuovi giochi rivoluzionari del settore”.

Microsoft ha annunciato diversi nuovi titoli che verranno inclusi nel catalogo Xbox Game Pass di quest’anno, tra cui Forza Horizon 4, Fallout 4, Tom Clancy’s The Division, e The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, oltre a diversi nuovi giochi [email protected] che verranno aggiunti alla data del rilascio. Per migliorare ulteriormente i giochi digitali, sono state introdotte diverse innovazioni tra cui FastStart, una novità del Machine Learning Team di Microsoft, oltre a progetti del Gaming Cloud Team di Microsoft per lo sviluppo di un servizio di streaming di gioco che promuove esperienze di gioco su qualsiasi dispositivo, con qualità pari a quella della console. “Siamo entusiasti dell’impatto positivo di Xbox Game Pass nell’ecosistema dei giochi: l’aumento nel numero di titoli giocati è stato quasi del 40% e l’aumento delle ore di gioco vicino al 20%”, ha dichiarato Mike Nichols, Chief Marketing Officer della divisione Gaming di Microsoft. “Con la massima libertà di esplorare e riprodurre oltre 100 titoli straordinari, Xbox Game Pass offre un valore di gioco incredibile ai nostri abbonati”.

Oltre 220 giochi ottimizzati per Xbox One X, la console più potente al mondo, nuovi titoli che sfruttano tutta la potenza della piattaforma prodotti da alcuni dei creatori di maggior talento al mondo, come Fallout 76 di Bethesda Game Studios, Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red, Tom Clancy’s The Division 2 di Ubisoft Massive e decine di altri titoli straordinari. Anche i creatori di giochi indipendenti continuano a realizzare giochi innovativi per Xbox One, come Session, Below, Ashen e Tunic presto disponibili come esclusive di lancio su console.

“BATTLEFIELD V” (ELECTRONIC ARTS). Disponibile in tutto il mondo a partire dal 19 ottobre 2018. I giocatori potranno prendere parte al maggiore conflitto combattuto dall’umanità con Battlefield V, in quanto la serie torna alle origini con un ritratto inedito della Seconda Guerra Mondiale. È possibile partecipare in modalità multiplayer in tutto il mondo o scoprire il dramma umano in modalità single player con le War Stories, tra cui Nordlys – brevemente mostrata alla conferenza Xbox a E3 – la storia di un giovane norvegese che ha combattuto nella resistenza durante l’occupazione tedesca, che richiederà un prezzo inimmaginabile per non salvare solo la propria vita ma anche quella della famiglia.

Disponibile in tutto il mondo a partire dal 19 ottobre 2018. I giocatori potranno prendere parte al maggiore conflitto combattuto dall’umanità con Battlefield V, in quanto la serie torna alle origini con un ritratto inedito della Seconda Guerra Mondiale. È possibile partecipare in modalità multiplayer in tutto il mondo o scoprire il dramma umano in modalità single player con le War Stories, tra cui Nordlys – brevemente mostrata alla conferenza Xbox a E3 – la storia di un giovane norvegese che ha combattuto nella resistenza durante l’occupazione tedesca, che richiederà un prezzo inimmaginabile per non salvare solo la propria vita ma anche quella della famiglia. BLACK DESERT (PEARL ABYSS). Black Desert è un MMORPG rivoluzionario caratterizzato da combattimenti veloci e intensi, competenze utili come capacità artigianali, pesca e cucina. I giocatori potranno scoprire la propria vera essenza in questo open world MMORPG.

CRACKDOWN 3 (IN ESCLUSIVA SU XBOX ONE E WINDOWS 10): Crackdown 3 farà il boom il prossimo febbraio, quando i giocatori faranno esplodere il crimine vestendo i panni di un agente dai superpoteri in un vortice di caos e distruzione. Sviluppato da Microsoft Studios in collaborazione con Sumo Digital ed Elbow Rocket, Crackdown 3 offre caos in modalità co-op, momenti iconici tipici della serie, modalità di gioco esplosiva e una nuovissima modalità multiplayer, Wrecking Zone, in cui la distruzione sarà l’arma finale, potenziata dal Cloud di Microsoft. Disponibile in tutto il mondo a febbraio 2019.

CUPHEAD: THE DELICIOUS LAST COURSE (STUDIO MDHR). In Cuphead: The Delicious Last Course, Cuphead e Mugman si uniscono grazie a Ms. Chalice per un’avventura DLC add-on su un’isola completamente nuova! Con nuove armi, nuovi incantesimi e le nuove capacità di Ms. Chalice, i giocatori affronteranno un nuovo cast di boss sfaccettati e a tutto schermo per aiutare Chef Saltbaker nell’ultima sfidante ricerca di Cuphead.

In Cuphead: The Delicious Last Course, Cuphead e Mugman si uniscono grazie a Ms. Chalice per un’avventura DLC add-on su un’isola completamente nuova! Con nuove armi, nuovi incantesimi e le nuove capacità di Ms. Chalice, i giocatori affronteranno un nuovo cast di boss sfaccettati e a tutto schermo per aiutare Chef Saltbaker nell’ultima sfidante ricerca di Cuphead. CYBERPUNK 2077 (CD PROJEKT RED). Cyberpunk 2077 è un RPG open world basato sul racconto, ambientato nella metropoli più vivace e pericolosa del futuro – Night City. Nelle vesti di V, un hitman in ascesa, che ha appena ottenuto il suo primo vero contratto, i giocatori inizieranno il proprio percorso per diventare una leggenda urbana in un mondo di guerrieri cibernetici, netrunner tecnologici e lifehacker aziendali.

Cyberpunk 2077 è un RPG open world basato sul racconto, ambientato nella metropoli più vivace e pericolosa del futuro – Night City. Nelle vesti di V, un hitman in ascesa, che ha appena ottenuto il suo primo vero contratto, i giocatori inizieranno il proprio percorso per diventare una leggenda urbana in un mondo di guerrieri cibernetici, netrunner tecnologici e lifehacker aziendali. DEVIL MAY CRY 5 (CAPCOM). Una completa novità tra le action series over-the-top arriverà su Xbox One nella primavera del 2019, contraddistinta dalle azioni dinamiche e stilizzate e dai personaggi ultraterreni e originali che caratterizzano la serie. È trascorso molto tempo da quando le legioni dell’inferno hanno messo piede sul nostro pianeta, ma ora è iniziata una nuova invasione demoniaca e l’ultima speranza dell’umanità giace nelle mani di tre cacciatori di demoni solitari, ciascuno dei quali offre stili di gioco completamente differenti. Uniti dal fato e dalla sete di vendetta, questi cacciatori dovranno affrontare i propri demoni se vorranno sopravvivere. Il diavolo ritorna nell’esperienza più over the top, tecnicamente avanzata e completamente folle di questa generazione.

Una completa novità tra le action series over-the-top arriverà su Xbox One nella primavera del 2019, contraddistinta dalle azioni dinamiche e stilizzate e dai personaggi ultraterreni e originali che caratterizzano la serie. È trascorso molto tempo da quando le legioni dell’inferno hanno messo piede sul nostro pianeta, ma ora è iniziata una nuova invasione demoniaca e l’ultima speranza dell’umanità giace nelle mani di tre cacciatori di demoni solitari, ciascuno dei quali offre stili di gioco completamente differenti. Uniti dal fato e dalla sete di vendetta, questi cacciatori dovranno affrontare i propri demoni se vorranno sopravvivere. Il diavolo ritorna nell’esperienza più over the top, tecnicamente avanzata e completamente folle di questa generazione. DYING LIGHT 2 (TECHLAND). Audace sequel del fenomeno open-world, Dying Light 2 da vita a una visione post-apocalittica di Modern Dark Ages, dove le abilità di parkour e le più brutali capacità di combattimento sono le uniche possibilità per nuotare nell’oscurità ed emergerne vivi. I giocatori si troveranno a dover prendere decisioni moralmente discutibili, dar forma alla trasformazione della città e, infine, decidere il proprio fato.

FALLOUT 76 (BETHESDA GAME STUDIOS) – I premiati creatori di Skyrim e Fallout 4 danno il benvenuto in Fallout 76, uno sbalorditivo prequel del più grande mondo mai creato nel leggendario universo Fallout. Tra le colline della Virginia Occidentale, i giocatori saranno i primi ad emergere in una nuova e selvaggia terra desolata.

FORZA HORIZON 4 (IN ESCLUSIVA SU XBOX ONE E WINDOWS 10 – ANTEPRIMA MONDIALE): in Forza Horizon 4, le stagioni fanno la differenza. L’attesissimo seguito del grande successo del 2016, Forza Horizon 3, offre stagioni dinamiche in un mondo aperto e condiviso che cambia ogni settimana. Nella meravigliosa e storica Gran Bretagna, con spettacolare HDR e 4K nativo, una collezione di oltre 450 auto per trasformarsi in una superstar Horizon. Forza Horizon 4 verrà lanciato in tutto il mondo per Xbox One, Windows 10 e Xbox Game Pass il 2 ottobre 2018 come titolo Xbox Play Anywhere.

GEARS 5 (IN ESCLUSIVA SU XBOX ONE E WINDOWS 10 – ANTEPRIMA MONDIALE): nei panni di Kait, i giocatori potranno esplorare il più straordinario e vasto mondo Gears mai creato. Si potrà giocare da soli o con un amico in modalità cooperativa a schermo condiviso o in modalità cooperativa online sperimentando ogni modalità in risoluzione 4K Ultra HD con incredibile risoluzione HDR a 60 fotogrammi al secondo. Gears 5 verrà rilasciato nel 2019 su Xbox One e Windows 10 e sarà disponibile per Xbox Game Pass nella stessa data di disponibilità globale.

GEARS POP! (IN ESCLUSIVA SU IOS E ANDROID – ANTEPRIMA MONDIALE): Gears Pop! combina gli iconici personaggi della serie Gears con il divertente stile Funko Pop! In collaborazione con Funko (Nasdaq “FNKO”), il gioco è in fase di sviluppo ed è ispirato alle figurine in vinile della collezione Gears of War. Una dose perfetta di caos mobile, disponibile su iOS e Android nel 2019.

Gears Pop! combina gli iconici personaggi della serie Gears con il divertente stile Funko Pop! In collaborazione con Funko (Nasdaq “FNKO”), il gioco è in fase di sviluppo ed è ispirato alle figurine in vinile della collezione Gears of War. Una dose perfetta di caos mobile, disponibile su iOS e Android nel 2019. GEARS TACTICS (IN ESCLUSIVA SU WINDOWS 10 – ANTEPRIMA MONDIALE) : Gears Tactics trasforma i giochi di tattica a turni combinando le caratteristiche tipiche, brutali azioni dal ritmo veloce e narrazione guidata dal personaggio, con squadre personalizzabili, armi aggiornabili e, naturalmente, sfrenate battaglie contro i boss. Gears Tactics inoltre è il primo gioco Gears of War appositamente progettato per i giocatori su PC.

: Gears Tactics trasforma i giochi di tattica a turni combinando le caratteristiche tipiche, brutali azioni dal ritmo veloce e narrazione guidata dal personaggio, con squadre personalizzabili, armi aggiornabili e, naturalmente, sfrenate battaglie contro i boss. Gears Tactics inoltre è il primo gioco Gears of War appositamente progettato per i giocatori su PC. HALO INFINITE (IN ESCLUSIVA SU XBOX ONE E WINDOWS 10 – ANTEPRIMA MONDIALE). Master Chief ritorna nel nuovo capitolo del leggendario franchise Halo Infinite. Sviluppato da 343 Industries e creato col nuovo motore grafico Slipspace, Halo Infinite ha fatto il suo debutto alla conferenza di Xbox a E3 2018 con un’emozionante demo che da un assaggio del futuro di Halo, che lo vedrà prendere nuove e inaspettate direzioni.

JUMP FORCE (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT AMERICA INC). I migliori eroi e cattivi dei 50 anni di storia del celebre manga Japanese Weekly Jump di Shueisha combatteranno tra loro in ambientazioni iconiche di tutto il mondo in questo sogno diventato realtà per i fan degli anime! Con i più celebri franchise di manga e anime, come DRAGON BALL Z, ONE PIECE, NARUTO, e altri ancora, i giocatori potranno combattere in meravigliose arene con gli sfondi di celebri monumenti di tutto il mondo, come Times Square e Il Cervino.

I migliori eroi e cattivi dei 50 anni di storia del celebre manga Japanese Weekly Jump di Shueisha combatteranno tra loro in ambientazioni iconiche di tutto il mondo in questo sogno diventato realtà per i fan degli anime! Con i più celebri franchise di manga e anime, come DRAGON BALL Z, ONE PIECE, NARUTO, e altri ancora, i giocatori potranno combattere in meravigliose arene con gli sfondi di celebri monumenti di tutto il mondo, come Times Square e Il Cervino. JUST CAUSE 4 (SQUARE ENIX). Il viaggio dell’agente mascalzone Rico Rodriguez verso Solis, terra sudamericana caratterizzata da conflitto, oppressione e condizioni climatiche estreme. I giocatori dovranno indossare la tuta alare, armarsi di ancorotto e prepararsi per il tuono!

Il viaggio dell’agente mascalzone Rico Rodriguez verso Solis, terra sudamericana caratterizzata da conflitto, oppressione e condizioni climatiche estreme. I giocatori dovranno indossare la tuta alare, armarsi di ancorotto e prepararsi per il tuono! KINGDOM HEARTS III (SQUARE ENIX). KINGDOM HEARTS III racconta una storia sul potere dell’amicizia: Sora e i suoi amici si imbarcano in una pericolosa avventura e si aiutano nei momenti difficili. Ambientato in diversi mondi Disney, KINGDOM HEARTS segue il viaggio di Sora, un giovane e ignaro erede di un potere portentoso. A Sora si uniscono Paperino e Pippo per impedire a una forza del male nota come Heartless di invadere e prendere il controllo dell’universo. Grazie al potere della positività e dell’amicizia, Sora, Paperino e Pippo, insieme a celebri personaggi Disney-Pixar, riusciranno a superare terribili sfide e sconfiggere l’oscurità che minaccia il mondo.

KINGDOM HEARTS III racconta una storia sul potere dell’amicizia: Sora e i suoi amici si imbarcano in una pericolosa avventura e si aiutano nei momenti difficili. Ambientato in diversi mondi Disney, KINGDOM HEARTS segue il viaggio di Sora, un giovane e ignaro erede di un potere portentoso. A Sora si uniscono Paperino e Pippo per impedire a una forza del male nota come Heartless di invadere e prendere il controllo dell’universo. Grazie al potere della positività e dell’amicizia, Sora, Paperino e Pippo, insieme a celebri personaggi Disney-Pixar, riusciranno a superare terribili sfide e sconfiggere l’oscurità che minaccia il mondo. METRO EXODUS (DEEP SILVER). Metro Exodus è un epico sparatutto in prima persona di 4A Games che fonde combattimenti mortali, esplorazione e survival horror in uno dei giochi più immersivi mai creati. I giocatori esploreranno la selvaggia landa russa durante vasti livelli non lineari, seguendo una emozionante story-line che dura un intero anno, attraversando primavera, estate e autunno, fino alle profondità dell’inverno nucleare. Ispirato ai racconti di Dmitry Glukhovsky, Metro Exodus prosegue la storia di Artyom nella più grande avventura Metro di sempre.

Metro Exodus è un epico sparatutto in prima persona di 4A Games che fonde combattimenti mortali, esplorazione e survival horror in uno dei giochi più immersivi mai creati. I giocatori esploreranno la selvaggia landa russa durante vasti livelli non lineari, seguendo una emozionante story-line che dura un intero anno, attraversando primavera, estate e autunno, fino alle profondità dell’inverno nucleare. Ispirato ai racconti di Dmitry Glukhovsky, Metro Exodus prosegue la storia di Artyom nella più grande avventura Metro di sempre. NIER: AUTOMATA BECOME AS GODS EDITION (SQUARE ENIX). NieR: Automata è un Action RPG rivoluzionario ambientato in un mondo post-apocalittico invaso da automi e abbandonato dagli esseri umani. All’interno di un’armata di adnroidi creata dagli esseri umani per riconquistare il pianeta, i giocatori combatteranno per sconfiggere l’orda di macchine sia con armi per il combattimento ravvicinato sia con attacchi a distanza.

ORI AND THE WILL OF THE WISPS (IN ESCLUSIVA SU XBOX ONE E WINDOWS 10): l’attesissimo sequel di Ori and the Will of the Wisps ha fatto il suo debutto mondiale. Un nuovo episodio nel coinvolgente mondo di Ori con combattimenti dinamici, incontri mozzafiato con i nemici e rompicapo impegnativi per questa avventura incentrata sulla storia. Il lancio di Ori and the Will of the Wisps su Xbox One e Windows 10 è previsto per il 2019.

l’attesissimo sequel di Ori and the Will of the Wisps ha fatto il suo debutto mondiale. Un nuovo episodio nel coinvolgente mondo di Ori con combattimenti dinamici, incontri mozzafiato con i nemici e rompicapo impegnativi per questa avventura incentrata sulla storia. Il lancio di Ori and the Will of the Wisps su Xbox One e Windows 10 è previsto per il 2019. SEA OF THIEVES (IN ESCLUSIVA SU XBOX ONE E WINDOWS 10): Sea of Thieves, il titolo multiplayer ambientato in un mondo condiviso e quintessenza delle avventure con i pirati, torna per offrire contenuto aggiuntivo che amplia e trasforma il gioco. Dopo il lancio di luglio, Cursed Sails renderà ancora più minacciosi i mari con nuove terrificanti navi pirata. A settembre, Forsaken Shores svelerà una nuova e pericolosa parte del mondo in cui i giocatori dovranno affrontare avvincenti sfide che mettono alla prova la capacità e il coraggio anche degli equipaggi più esperti. Ogni aggiornamento sarà accompagnato da una campagna di durata limitata in cui il contenuto verrà presentato in modo divertente, coinvolgente e indimenticabile. Sea of Thieves è ora disponibile per Xbox One, Windows 10 e Xbox Game Pass come titolo Xbox Play Anywhere.

Sea of Thieves, il titolo multiplayer ambientato in un mondo condiviso e quintessenza delle avventure con i pirati, torna per offrire contenuto aggiuntivo che amplia e trasforma il gioco. Dopo il lancio di luglio, Cursed Sails renderà ancora più minacciosi i mari con nuove terrificanti navi pirata. A settembre, Forsaken Shores svelerà una nuova e pericolosa parte del mondo in cui i giocatori dovranno affrontare avvincenti sfide che mettono alla prova la capacità e il coraggio anche degli equipaggi più esperti. Ogni aggiornamento sarà accompagnato da una campagna di durata limitata in cui il contenuto verrà presentato in modo divertente, coinvolgente e indimenticabile. Sea of Thieves è ora disponibile per Xbox One, Windows 10 e Xbox Game Pass come titolo Xbox Play Anywhere. SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE (ACTIVISION). Un gioco fantasy, dark e perverso con una nuova esperienza gameplay sviluppata dal famoso team FromSoftware e pubblicato da Activision. Diretto da Hidetaka Miyazaki, Sekiro: Shadows Die Twice è un action-adventure game con elementi RPG. In modalità single player i giocatori si troveranno nel ruolo del protagonista, un guerriero crudele la cui missione è salvare il suo maestro, un giovane principe, e ottenere vendetta sulla sua nemesi. Sekiro: Shadows Die Twice sarà rilasciato nei primi mesi del 2019 per la famiglia dei device Xbox One, tra cui Xbox One X. I pre-ordini sono disponibili da selezionati retailer per un prezzo suggerito al pubblico di $59,99.

SESSION (CREA-TURE STUDIOS). Ispirato all’epoca d’oro dello skateboarding, i primi anni 90 e i primi anni 2000, l’obiettivo primario di Session è fornire un’esperienza di skateboarding reale: un incredibile sport dove non ci sono altri obiettivi se non poter esprimere la creatività e ottenere successo attraverso l’impegno, la perseveranza, e un po’ di follia per nessun altro se non per se stessi.

Ispirato all’epoca d’oro dello skateboarding, i primi anni 90 e i primi anni 2000, l’obiettivo primario di Session è fornire un’esperienza di skateboarding reale: un incredibile sport dove non ci sono altri obiettivi se non poter esprimere la creatività e ottenere successo attraverso l’impegno, la perseveranza, e un po’ di follia per nessun altro se non per se stessi. SHADOW OF THE TOMB RAIDER (SQUARE ENIX). Vivere l’esperienza di Lara Croft mentre diventa Tomb Raider. In Shadow of the Tomb Raider, Lara deve dominare una giungla mortale, superare tombe terrificanti e sopravvivere alle sue ore più buie. Mentre cerca di salvare il mondo dall’apocalisse Maya, Lara sarà forgiata in Tomb Raider seguendo il suo destino.

TALES OF VESPERIA: DEFINITIVE EDITION (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT AMERICA INC). Disponibile questo inverno, “ales of Vesperia: Definitive Edition celebra il decimo anniversario come RPG con nuovi personaggi giocabili, eventi e altro contenuto mai rilasciato fuori dal Giappone. Segui Yuri Lowell, un ex cavaliere imperiale, mentre fa amicizia con un cast di personaggi attraverso il mondo di Terca Lumireis e trova se stesso nel mezzo di un nefasto complotto che punta alla distruzione dell’intero pianeta.

THE AWESOME ADVENTURES OF CAPTAIN SPIRIT (SQUARE ENIX). Hai mai sognato di essere un super eroe? Conosci Chris, un ragazzo con tanta fantastia di 10 anni che vuole scappare dalla realtà per vivere fantastiche avventure con il suo alter ego, il fantastico Captain Spirit. Torna alla tua infanzia e gioca attraverso una narrativa commovente creata dai Direttori e dal team di sviuppo dietro al vincitore del premio BAFTA Life is Strange. The Awesome Adventures of Captain Spirit è una storia originale nella serie Life is Strange Universe che contiene diversi link con la storia e i personaggi di Life is Strange 2.

Hai mai sognato di essere un super eroe? Conosci Chris, un ragazzo con tanta fantastia di 10 anni che vuole scappare dalla realtà per vivere fantastiche avventure con il suo alter ego, il fantastico Captain Spirit. Torna alla tua infanzia e gioca attraverso una narrativa commovente creata dai Direttori e dal team di sviuppo dietro al vincitore del premio BAFTA Life is Strange. The Awesome Adventures of Captain Spirit è una storia originale nella serie Life is Strange Universe che contiene diversi link con la storia e i personaggi di Life is Strange 2. TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 (UBISOFT). Sviluppato da Ubisoft Massive e dallo stesso team che ha creato Tom Clancy’s The Division, Tom Clancy’s The Division® 2 è un gioco online open world che offre un’esperienza sparatutto RPG in una decadente Washington, D.C. Questo nuovo ricco setting unisce una varietà di ambienti bellissimi, iconici e realistici dove il giocatore può vivere l’esperienza del marchio della serie caratterizzato da un mondo autentico, ricchi sistemi RPG e azioni veloci come non mai. Gioca da solo o unisciti a un gruppo di 4 giocatori per completare un’ampia gamma di attività, dalla campagna principale fino al conflitto PvP e alla Dark Zone – dove tutto può accadere.

TUNIC (FINJI). TUNIC racconta l’avventura isometrica di una piccola volpe in un grande mondo. Il giocatore si imbarcherà in un’avventura alla scoperta di quel posto appena oltre il luogo più lontano in cui è mai stato! Antiche rovine da esplorare, mostri da sconfiggere e segreti misteriori da scoprire. In in mondo grande e spaventoso i più piccoli devono dimostrare il proprio coraggio!

TUNIC racconta l’avventura isometrica di una piccola volpe in un grande mondo. Il giocatore si imbarcherà in un’avventura alla scoperta di quel posto appena oltre il luogo più lontano in cui è mai stato! Antiche rovine da esplorare, mostri da sconfiggere e segreti misteriori da scoprire. In in mondo grande e spaventoso i più piccoli devono dimostrare il proprio coraggio! WE HAPPY FEW (COMPULSION GAMES, GEARBOX PUBLISHING). Dopo il debutto come titolo Xbox Game Preview alla conferenza stampa di Xbox a E3 2016, We Happy Few 1.0, con una narrativa completamente nuova e miglioramenti basati sulla community, verrà lanciato su Xbox One e Xbox One X (con supporto 4K e HDR) il 10 agosto 2018. We Happy Few è un gioco d’avventura basato sul racconto ambientato in un’Inghilterra degli anni ’60 retrofuturistica e alimentata dalle droghe. Il giocatore scoprirà il mistero di Wellington Wells vivendo le storie intrecciate di tre cittadini moderatamente terribili, che cercano di sfuggire a una vita di felice negazione.