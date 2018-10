Tutte le novità di Fallout 76!

Fallout 76 offre per la prima volta l’esplorazione della Zona Contaminata al fianco di altri giocatori. Pertanto, alcune meccaniche di gioco sono state modificate per adeguarsi a questa nuova ed entusiasmante avventura.

Se non vedete l’ora di giocare a Fallout 76, è probabile che abbiate trascorso molte ore in Fallout 4, esplorando il Commonwealth, creando i vostri insediamenti e provando a sopravvivere in un mondo post-nucleare complesso e ostile. In Fallout 76 potrete fare tutte queste cose, ma noterete che alcuni aspetti sono leggermente cambiati. Fallout 76 offre per la prima volta l’esplorazione della Zona Contaminata al fianco di altri giocatori. Pertanto, alcune meccaniche di gioco sono state modificate per adeguarsi a questa nuova ed entusiasmante avventura.

OFFICINE E C.A.M.P.

L’officina di Fallout 4 ritorna in questo nuovo titolo con una vasta gamma di strutture e difese da costruire con parti di recupero, e nuove strutture come il raccoglitore di risorse, che serve a estrarre i materiali minerali del mondo. Una delle grandi novità di Fallout 76 è il C.A.M.P. (Centro di Assistenza Mobile per la Produzione), un’officina personale che è possibile piazzare dove preferite, usare come campo base per le vostre esplorazioni e spostare per impostare nuovi punti per il viaggio rapido e per il rientro in partita. Quando spostate il vostro C.A.M.P., tutte le strutture costruite vengono mantenute proprio come le avete progettate, così potrete ricostruirle rapidamente oppure crearne copie a piacere. In questo modo, nel caso in cui il vostro insediamento venga bombardato o depredato dagli altri giocatori, non dovrete ricominciare tutto da capo.

Il C.A.M.P. vi permette di accedere al deposito, una sorta di contenitore in cui riporre gli oggetti che volete conservare permanentemente. Il deposito è accessibile anche dalle casse di scorte presso le stazioni ferroviarie e le stazioni Red Rocket. Inoltre, Fallout 76 offre le officine pubbliche, sbloccabili neutralizzando i nemici di una certa zona oppure contestando la proprietà di un altro giocatore. Le officine pubbliche forniscono materiali di costruzione gratuiti per la creazione di banchi da lavoro, risorse minerarie, difese per respingere gli attacchi di creature e giocatori nemici e strutture dedicate alla creazione di nuovi progetti. Mente il vostro C.A.M.P. è unicamente vostro, presso le officine pubbliche i giocatori possono collaborare per continuare il lavoro svolto in precedenza da altri giocatori.

SOPRAVVIVENZA

Gestite al meglio voi stessi e l’equipaggiamento per la massima efficacia. Quanto siete Ben riposati, Ben nutriti, Ben accordati e Idratati otterrete dei bonus, ma fate attenzione a non contrarre malattie o mutazioni evitando radiazioni, dormendo in letti sicuri, mangiando cibo cotto e bevendo acqua pulita. Il vostro equipaggiamento si consuma quando lo utilizzate, perciò riparate regolarmente i vostri oggetti preferiti e andate alla ricerca di nuovi. Tutti gli oggetti hanno un ingombro, munizioni incluse, perciò dovrete gestire al meglio il peso che trasportate. Questi elementi di sopravvivenza vi inducono a ponderare le vostre scelte di gioco allo scopo di trovare un equilibrio tra cosa raccogliere, cosa consumare e quando farlo.

PROGRESSIONE

In Fallout 76 torna il sistema S.P.E.C.I.A.L., e tutti gli attributi del personaggio partono dal livello 1. Potete far evolvere il vostro personaggio salendo di livello e assegnando i punti ai parametri S.P.E.C.I.A.L.: Forza, Percezione, Costituzione, Carisma, Intelligenza, Agilità e Fortuna. Potete assegnare 1 punto a una categoria S.P.E.C.I.A.L. ogni volta che salite di livello, fino al livello 50. Oltre ai bonus di gioco forniti aumentando un parametro S.P.E.C.I.A.L., ogni punto può essere usato per equipaggiare una carta Talento relativa a un parametro specifico.

Per esempio, più punti avete per il parametro Forza, più carte Talento potete equipaggiare per quel parametro. Le carte Talento possono essere equipaggiate e rimosse in qualsiasi momento. Potete scegliere una carta Talento ogni volta che salite di livello e grazie ai pacchetti di carte Talento casuali che ricevete a certe tappe della vostra progressione. Le carte Talento introducono vecchie glorie come Carneficina e decine di nuovi talenti, inclusi quelli dedicati alla squadra e basati sul Carisma. Se avete carte Talento doppie, potete combinarle per aumentarne il livello e i bonus a esse associati. Queste carte Talento di livello superiore necessitano di un maggior numero di punti S.P.E.C.I.A.L., ma conviene investirli per aumentare competenze importanti come Primo soccorso o l’abilità di bere acqua contaminata.

VIAGGIO RAPIDO

Potete viaggiare rapidamente presso i luoghi già scoperti pagando una quantità di tappi che varia a seconda della distanza da percorrere e del livello del giocatore. Il viaggio rapido è sempre gratuito quando si deve raggiungere un compagno di squadra, il proprio C.A.M.P. o l’ingresso del Vault 76.

MORTE E RIENTRO IN PARTITA

Quando morite in combattimento, potete essere rianimati da un altro giocatore a patto che abbia uno stimpak e che giunga rapidamente a soccorrervi. Se non venite rianimati, potete scegliere un punto di rientro sulla mappa raggiungibile con il viaggio rapido. In punto di morte, tutti i materiali di costruzione che avevate con voi vengono lasciati a terra, e riceverete una missione per recuperarli. Potete equipaggiare particolari carte Talento che forniscono dei bonus alla rianimazione, permettendovi di rianimare un giocatore con gli alcolici o perfino di evocare l’Alleato misterioso.

PESO ECCESSIVO

Quando gli oggetti nel vostro inventario superano il peso trasportabile massimo, non potete scattare o viaggiare velocemente. Tuttavia, potete ancora saltare e correre normalmente. In questo stato, i movimenti normali consumano i Punti Azione. Quando questi si esauriscono, sarete costretti a muovervi molto, molto lentamente. Per risolvere il problema, lasciate a terra qualche oggetto oppure posizionate il vostro C.A.M.P. e mettete gli oggetti in eccesso nel deposito. È possibile anche riciclare i vari materiali presso qualsiasi banco da lavoro disponibile.

NUOVA MAPPA

La nuova mappa del mondo a colori è integrata nel vostro Pip-Boy ed è dotata di varie opzioni, tra cui la modalità Foto e il menu social. Sulla mappa viene mostrata la posizione approssimativa degli altri giocatori, così potrete decidere se incontrarli oppure scegliere una strada meno battuta.

PVP E MULTIGIOCATORE

Gli sconosciuti che vagano per l’Appalachia possono rivelarsi pericolosi. Se rispondete al fuoco di un giocatore che vi attacca, potete duellare per ottenere tappi oppure cimentarvi in scontri di squadra per il predominio. Ma se decidete di non combattere, i danni subiti saranno notevolmente ridotti e potrete darvi alla fuga più agevolmente. Chi uccide giocatori che non intendono combattere riceve lo stato Ricercato. Un giocatore Ricercato può essere braccato dagli altri giocatori, che otterranno una taglia per l’uccisione del criminale. Dopo la morte, lo stato Ricercato viene rimosso. I giocatori non traggono alcun beneficio dall’assassinare qualcun altro, e quando inevitabilmente finiscono uccisi a loro volta da un altro giocatore, pagano la taglia di tasca propria!

COMBATTIMENTO

Lo S.P.A.V. (Sistema di Puntamento Assistito della Vault-Tec) viene impiegato in tempo reale ed è utile per localizzare i nemici spendendo Punti Azione. Nel combattimento PvP, la furtività influenza lo S.P.A.V. e la visibilità dell’interfaccia. Le squadre condividono il bottino recuperato dai nemici uccisi dai compagni. Tutti i giocatori che danno una mano a uccidere una creatura ottengono PE.

COMPLETI

In Fallout 76 i giocatori possono indossare le armature che preferiscono, ma sopra di esse possono indossare dei normali vestiti. In questo modo, potete scegliere il vostro aspetto preferito senza sacrificare la protezione. Pertanto, gli altri giocatori avranno aspetti molto… vari. Vedrete armature da combattimento, corazze da predoni, tute blu del Vault 76, ma anche persone che indossano costumi da clown, da guardia forestale e tanto altro ancora.

PERSONAGGI NON GIOCANTI

Come nei titoli Fallout precedenti, il metallo è sopravvissuto alla caduta delle bombe. Incontrerete numerosi robot e affini che, come voi, cercano di adattarsi alle dinamiche del nuovo mondo. Alcuni di questi robot forniscono missioni importanti e avrete modo di conoscerli molto bene. Uno dei temi centrali del gioco è il seguente: quando la porta del Vault 76 si apre, i giocatori sono gli UNICI individui viventi di questo nuovo mondo. Le varie vicende vengono narrate attraverso appunti, olonastri e terminali lasciati dagli ex abitanti dell’Appalachia. Chi erano queste persone? Come sono morte? Possono insegnarmi qualcosa? Hanno lasciato opere o progetti incompiuti?

EVENTI

Gli eventi sono missioni immediate e semplici che permettono di collaborare per raggiungere un obiettivo comune. Durante la maggior parte degli eventi, il PvP è disabilitato per incoraggiare la collaborazione amichevole. Si vince o si perde tutti insieme, e le ricompense vengono distribuite equamente. Gli eventi sono perfetti per i gruppi, ma è possibile completarli anche da soli. Esistono alcuni eventi progettati per il PvP ai quali, se volete, potete iscrivervi.

CARICHI DI SCORTE

I carichi di scorte vengono forniti da un sistema di emergenza automatizzato dell’Appalachia, che permette di richiedere importanti rifornimenti per via aerea. Vi capiterà di imbattervi in olonastri di richiesta scorte del governo americano: portate l’olonastro presso una torre radio e richiedete un carico di scorte. Merci preziose che piovono dal cielo attireranno non solo le creature del gioco, ma anche gli altri giocatori…

TESTATE NUCLEARI

Una parte importante della missione principale ruota attorno alla possibilità di utilizzare armi nucleari. Le testate nucleari rappresentano una meccanica di gioco che può alterare il mondo. La zona colpita da un missile non solo diventa irradiata e si popola di creature letali, ma fornisce risorse particolari da utilizzare per creare equipaggiamento unico e di alto livello. Per lanciare una testata nucleare è necessario affrontare una serie di missioni lunghe e complicate, ma vi garantiamo che ne vale la pena. E quando potrete premere il grande pulsante rosso, perché non scattarvi un selfie con il vostro personalissimo fungo nucleare alle spalle?