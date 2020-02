Tutte le novità di Resident Evil Resistance!

Capcom ha annunciato l’arrivo di due nuovi Mastermind nella nuova modalità di gioco survival horror asimmetrica 4v1 “Resident Evil Resistance”, inclusa con Resident Evil 3. I famigerati antagonisti della serie Resident Evil, Alex Wesker e Ozwell Spencer, aggiungono un ulteriore livello di terrore al gioco, grazie al loro set di abilità speciali che gli permetterà di ostacolare i sopravvissuti nel loro tentativo di fuga dai perversi esperimenti della Umbrella Corporation. Questo duo va a completare il team di Mastermind della Umbrella che saranno utilizzabili in Resident Evil Resistance, assieme ai già annunciati Daniel Fabron e la famigerata Annette Birkin.

I fan che hanno già conosciuto Alex Wesker in Resident Evil Revelations 2, si ricorderanno che lei preferisce adottare metodi indiretti per raggiungere i suoi obiettivi. Vista la sua natura malvagia e il piacere che prova nel far soffrire i suoi soggetti con traumi psicologici ed esperimenti, il ruolo di Mastermind le si addice perfettamente. Lo stile di gioco di Alex pone enfasi sull’utilizzo di trappole e sulla manipolazione della mappa per rallentare i Sopravvissuti con ostacoli e zombie potenziati. Come se tutto ciò non bastasse, quando Alex diventa realmente seria potrà schierare una feroce pianta carnivora chiamata Yateveo. Questa arma biologica sarà pure incapace di muoversi, ma ponendola nella posizione giusta diventa comunque una potentissima ostruzione che bloccherà i Sopravvissuti dalla fuga.

Ozwell E. Spencer, nella serie Resident Evil, è sempre stato un antagonista che preferisce nascondersi nell’ombra e far fare il lavoro sporco agli altri. Come quarto Mastermind giocabile in Resident Evil Resistance, Ozwell ha finalmente deciso di impiegare un approccio più diretto. Gustandosi la sua posizione privilegiata come uno dei fondatori della Umbrella Corporation, Ozwell utilizza la tecnologia all’avanguardia dell’azienda per tormentare i Sopravvissuti. A differenza degli altri Mastermind che possono schierare armi biologiche controllabili (come lo Yateveo di Alex Weskes, il G-Birkin di Annette Birkin e il Tyrant di Daniel Fabron), Ozwell può invece generare un Campo Disintegrativo che causa enormi danni agli sventurati Sopravvissuti che ci passano attraverso.

Oltre a rivelare i due nuovi Mastermind, Capcom ha condiviso anche nuovi artwork che mostrano due nuove mappe dove Mastermind e Sopravvissuti si scontreranno in un letale duello di astuzia:

Casinò : uno stabilimento dedicato all’intrattenimento, perfetto per gli amanti del brivido… e per sadici Mastermind. Le slot machine ancora funzionanti e le molteplici fish sparse per terra raccontano un inquietante storia di quanto sia stato abbandonato velocemente durante la caduta di Raccoon City.

: uno stabilimento dedicato all’intrattenimento, perfetto per gli amanti del brivido… e per sadici Mastermind. Le slot machine ancora funzionanti e le molteplici fish sparse per terra raccontano un inquietante storia di quanto sia stato abbandonato velocemente durante la caduta di Raccoon City. Parco Divertimenti Abbandonato: un parco divertimenti a tema horror che si trova nei sobborghi di Raccoon City. Pure questo luogo è stato abbandonato a causa dell’arrivo di zombie e armi biologiche. Ora, sia i mostri reali che immaginari aspettano con pazienza i prossimi visitatori del parco.

In Resident Evil Resistance, un Mastermind dietro le quinte pianifica un percorso mortale, grazie ad un mazzo di carte che gli permetterà di creare ostacoli pericolosi per evitare che il gruppo di Sopravvissuti riesca a fuggire – egli potrà ad esempio schierare feroci creature, piazzare trappole, manipolare l’ambientazione e utilizzare telecamere di sicurezza armate di dispositivi letali. Dall’altro lato, i sopravvissuti dovranno collaborare tra di loro e utilizzare le loro abilità speciali e gli oggetti raccolti per sventare il piano del Mastermind e fuggire dai sadici esperimenti prima dello scadere del tempo.

Resident Evil Resistance sarà incluso in Resident Evil 3, il quale sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Steam, dal 3 aprile 2020.