Tutti ai piedi di CR7. «Atleta purosangue. Stacco strepitoso»

Mettetegli davanti un canestro, una pedana di sabbia per il salto in lungo o un’asticella per il salto in alto. E probabilmente otterrete lo stesso risultato ammirato mercoledì sera in giro per il mondo quando Cristiano Ronaldo ha toccato quota 256 centimetri per insaccare alle spalle del malcapitato Audero. Dal gol di Pelé con l’Italia quando saltò sulla testa di Burnich alle schiacciate a canestro di Air Micheal Jordan, passando per i salti in lungo di Joe Beamon, record man della specialità nel 1968. Calciatore ma soprattutto sportivo.

«Grande atleta»

«Ronaldo – dice Riccardo D’Elicio presidente del Cus Torino ed ex saltatore in alto – è un atleta purosangue, credo che sarebbe stato un grandissimo atleta. Vedendo quel gol mi viene in mente quella sensazione che ebbi nel vedere il record del mondo di salto in lungo di Beamon non tanto nella leggerezza di stacco del gesto tecnico quanto per il salto di gioia e l’esultanza che fece dopo aver scoperto di aver fatto il record. Riguardando quel filmato si capisce quanto fosse stato impressionante quel salto, quanto si sia innalzato».

ALLENAMENTI

Un atleta con il pallone tra i piedi, anche se uno dei suoi sport preferiti, e nel quale riesce anche decisamente bene, è il tennistavolo. Un atleta che spesso ha usato l’atletica leggera e le tipologie di allenamento che riguardano questo mondo per migliorare corsa e stacco. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quello di CR7 però non è un caso isolato. Gesti del genere li aveva fatti già vedere in passato. Lui, con un pizzico di ironia ieri sui social ha parlato di CR7 Air Jordan e il post su Instagram raccoglie oltre 9 milioni di “like” in meno di 24 ore. L’immagine di Genova si moltiplica all’infinito: CR7 vola “Is it a bird? Is it a plane? (“È un uccello, è un aereo?, ndr”), titola la Juventus sul sito ufficiale. “No, it is Cristiano”. Solo Ettore Messina, coach dell’Ax Milano basket, cerca di riportare il portoghese con i piedi per terra: «Scusa Ronaldo ma Michael Jordan era un’altra cosa». Eppure solo qualche settimana fa era aspramente criticato. Con il gesto tecnico e atletico di mercoledì ha fugato ogni dubbio: è sempre un fuoriclasse al top della forma. Un salto di 71 cm, raggiungendo la quota di 2 metri e 56 cm, restando sospeso nell’aria per quasi un secondo per un colpo di testa con il pallone indirizzato all’incrocio. Un pezzo che entra nelle collezioni più pregiate del calcio. Ronaldo si conferma specialista nei gol di testa: 128 in tutta la carriera, tra squadre di club e nazionale portoghese. La collezione completa di Ronaldo – esclusi campionati giovanili e amichevoli – è arrivata a 712 reti; il sigillo di Marassi è il decimo centro in serie A della stagione, il che significa che per il 14° anno consecutivo è andato in doppia cifra in campionato. Oggi, infine, volerà con la Juve a Riad. Domenica c’è in palio la Supercoppa