Avete mai ordinato una birra personalizzata? Come in che senso? Nel senso che, sulla schiuma, c’è impressa la vostra faccia. Che significa che non ci credete? Bene, date un po’ un’occhiata al video.

L’avventore del pub ha appena ordinato una nota birra scura irlandese, ma quando gliela serviranno non crederà ai suoi occhi: grazie a un sofisticato dispositivo elettronico, infatti, alla sommità del boccale ci sarà proprio la sua faccia.