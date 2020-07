Tutti all’opera senza Bolle e il balletto

Da Calatrava a Woodstock, passando per l’opera a fumetti e la lirica contemporanea. Archistar come registi; rappresentazioni all’aperto, sulla scia del concerto rock più famoso della storia; inedite versioni dell’opera classica, per avvicinare i giovani alla lirica, e storie dei giorni nostri, per farle conoscere alle generazioni future. Tante le novità della nuova stagione del Regio, anticipata ieri dal neo sovrintende Sebastian Schwarz, alla sua prima stagione torinese, che prenderà il via nel novembre prossimo. Ma nel calendario 2020-2021 tra i 14 titoli in cartellone, di cui 5 nuovi allestimenti e 5 opere mai rappresentate al Regio, spicca un’assenza: non c’è il balletto. Niente appuntamenti con i classici della danza, diventati un must delle feste natalizie, niente “Bolle and Friends” per gli auguri di fine anno. «In realtà era in programma il Trocadero e un balletto dalla Georgia – fanno sapere dal teatro di piazza Castello -, con l’emergenza Covid, però, gli arrivi dall’estero non sono assicurati, lo stesso vale per lo spettacolo di Bolle che vede la presenza di star internazionali. Nulla vieta, comunque, un loro reinserimento, qualora la situazione si sbloccasse». Nel qual caso c’è ancora tempo per le prenotazioni. Per tutti gli spettacoli, infatti, la vendita degli abbonamenti e dei biglietti è rinviata a settembre.

