Tutti in costume per ballare nell’ex Patio

Sfilate, iniziative fra i musei, coriandoli e bugie. Ma, non dimentichiamolo, il carnevale è anche l’occasione “adulta” per vivere una notte di divertimento in discoteca. E, evento nell’evento, il carnevale torinese vedrà l’inaugurazione della nuova discoteca Blackmoon in corso Moncalieri 346/14, proprio dove sorgeva lo storico Patio.

È qui che, a causa di problemi di natura tecnica, si trasferirà il Different per il consueto appuntamento del sabato “Over 30” questa volta rigorosamente in maschera e per un “Carnival party” senza precedenti. È da tempo, infatti, che i nottambuli aspettavano la rinascita di una delle location più amate e, finalmente, da oggi saranno accontentati.

«Il carnevale è una festa che si celebra nei paesi di tradizione cattolica – spiega l’organizzatore Roberto Di Crescenzo – i festeggiamenti si svolgono spesso in pubbliche parate in cui dominano elementi giocosi e fantasiosi; in particolare, l’elemento distintivo e caratterizzante del carnevale è il mascheramento. Per questa ragione, stasera è richiesto, ma non è obbligatorio, indossare un costume. Solo così, la festa sarà ancora più colorata e divertente».

Il tutto inizierà alle 21 con il consueto apericena a base di ottimo e abbondante cibo; dopo di che la parola passerà alla baldoria grazie a tre diverse sale e due stili musicali. Nella Sala Grande ci sarà la musica commerciale e tanto revival; nella Sala Latino spazio a salsa, bachata, merengue e reggaeton per scatenarsi in balli singoli o di coppia, e chissà che tra un ballo e l’altro non si trovi anche l’anima gemella. La serata adulta, infatti, si distingue in città per essere l’unica dedicata, oltre che a gruppi di amici, ai single maturi con tanta voglia di “buona movida” (info e prenotazioni 345.5924860).