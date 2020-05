«Tutti i dati positivi». E il Piemonte chiede di riaprire il 3 giugno

«I “voti” sono tutti pienamente entro le soglie, confidiamo che il 3 si possano riaprire i confini del nostro Piemonte come previsto dal Presidente del Consiglio». Sfrutta la metafora della pagella come fosse la vigilia di uno scrutinio delicato, Alberto Cirio, mentre snocciola i risultati degli ultimi due monitoraggi con cui si presenterà, forse già oggi, al Governo per discutere di quando saranno riaperti gli spostamenti in tutta Italia. E chiedere di non andare oltre, così come vorrebbero le altre Regioni.

«Non decideremo noi ed è per questo che sottolineo il fatto di “confidare” in questa decisione, perché gli indicatori anche per noi sono tutti positivi. Ma è una decisione che spetterà a Roma» sottolinea il governatore del Piemonte, al quale risulta compatto il “fronte” davanti alla scelta che Palazzo Chigi ha valutato ancora nella serata di ieri nel confronto tra il premier Conte, i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza insieme con i capigruppo di maggioranza.

