Tutti in ansia per la biblioteca: «Ma aprirà tra qualche mese»

Stimare i tempi di lavoro e, di conseguenza, capire quando riaprirà la biblioteca civica Rita Atria di strada San Mauro è al momento molto difficile. Lo scoppio, improvviso, di una tubatura della media Martiri del Martinetto a Pasquetta ha causato un allagamento di alcuni locali. Da una settimana l’edificio è tristemente chiuso al pubblico e transennato con del nastro bianco e rosso dopo l’intervento provvidenziale dei vigili del fuoco.

Un cartello, all’ingresso, segna il problema agli utenti invitandoli a consegnare i libri da un’altra parte. Ma il disagio, nonostante tutto, rimane. «Siamo tutti in ansia per la nostra biblioteca – spiegano i residenti dei quartieri Barca e Bertolla – ma speriamo di poter ricevere presto delle buone notizie. Quella struttura è una delle più importanti della periferia, è un punto di riferimento per il territorio».

L’acqua ha danneggiato il sistema antincendio e l’impianto elettrico, provocando anche un piccolo cedimento al controsoffitto. E rischiando di causare gravi danni anche al sistema della biblioteca di strada San Mauro. Ma i pompieri, per fortuna, sono riusciti a salvare quasi tutti i libri presenti in archivio. «La biblioteca è inagibile – precisa ancora una volta la presidente della circoscrizione Sei, Carlotta Salerno – mentre i tempi di riapertura sono ancora un grosso punto interrogativo». Le parti zeppe d’acqua, a causa della perdita, devono ancora asciugarsi.

Identica situazione per l’impianto elettrico che potrebbe essersi seriamente danneggiato. Il rischio – a questo punto – è che la struttura riapra soltanto tra qualche mese, forse entro la prossima estate. Bisognerà prima stimare i danni. «Ma sono tutte ipotesi – conclude Salerno – e al momento non c’è nulla di certo. Però faremo il possibile affinchè riapra il prima possibile».

In un quartiere che oggi conta una rsa, una in costruzione e una in progettazione mancano ancora le alternative per i giovani e per gli adulti. «Speriamo – concludono i residenti – che ci possa essere maggior attenzione, da parte dell’amministrazione pubblica, per questi quartieri. Spesso abbandonati».