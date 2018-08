Tutti morti i tre alpinisti torinesi scomparsi martedì scorso sul monte Bianco

Recuperato il primo corpo: è quello di Luca Lombardini, 31 anni, di Orbassano. Avvistati anche il fratello e la fidanzata: sono in un crepaccio profondo 300 metri

Le speranze (per la verità già ridotte al lumicino) di ritrovarli ancora in vita sono sfumate tragicamente poco fa quando, in un crepaccio profondo 300 metri, sul versante francese del Monte Bianco, è stato recuperato il corpo di uno tre alpinisti torinesi scomparsi da martedì scorso. Si tratta di Luca Lombardini, 31 anni, di Orbassano.

AVVISTATI GLI ALTRI DUE CADAVERI

Gli altri due cadaveri, quello del fratello e della fidanzata di Luca, Alessandro, 28 anni, ed Elisa Berton, 27, di Bruino, sono stati avvistati, ma le operazioni di recupero sono ancora in corso. I soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungerli perché continuano a cadere pietre nella zona del recupero. A quanto pare i tre alpinisti erano legati in cordata.

I SOCCORRITORI AL LAVORO

All’intervento, coordinato dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Chamonix-Mont-Blanc, stanno partecipando anche gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di cui faceva parte Alessandro Lombardini finanziere a Bardonecchia.

LE APPARECCHIATURE PER IDENTIFICARLI

Le ricerche dei tre dispersi erano riprese questa mattina con l’impiego sul campo anche di un apparecchio in grado di rintracciare i telefonini cellulari. Il sistema funziona creando una specie di “cella artificiale” a cui il cellulare riesce ad agganciarsi anche in assenza di campo.

L’AREA DELLE RICERCHE

I tre alpinisti torinesi erano saliti martedì alle 7.30 sugli impianti di Grands Montets, a Chamonix. L’area di ricerca riguardava soprattutto la Petite Aiguille Verte (3.512 metri), che poi è la stessa in cui, purtroppo, sono stati ritrovati.